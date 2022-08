Probe für AFG-Konzert im November - aber kein Termin in Halver

Chorfahrt nach Bad Fredeburg

+ © Lehmkuhl Der Schulchor des AFG bereitet sich auf die Adventszeit vor. © Lehmkuhl

Nach Corona-Einschränkungen kehrt der AFG-Schulchor zu mehr Normalität zurück.

Vor mehr als einer Woche brachen 115 Chor-Schülerinnen und -Schüler des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) zur diesjährigen Chorprobenfahrt in das Musikbildungszentrum Südwestfalen (MbZ) in Bad Fredeburg auf, um sich unter der Leitung ihres Musiklehrers Stefan Lehmkuhl vier Tage lang in Intensiv-Proben auf das diesjährige Adventskonzert vorzubereiten.



Während sich die langjährigen Chormitglieder der Oberstufe nach drei Jahren Corona-bedingter Einschränkungen über die Rückkehr zur Normalität freuten, erlebten die Chorschülerinnen und -schüler der Stufen 7 bis 9 die erste Chorprobenfahrt ihres Lebens.



Nun hoffen die hochmotivierten Jugendlichen ebenso wie ihr Chorleiter, dass das Konzert unter Mitwirkung von Musikern des Philharmonischen Orchesters Hagen am ersten Adventssonntag, 27. November, um 11.30 Uhr in der geräumigen Stadthalle Hagen nach dreijähriger Konzertpause wie geplant stattfinden kann. Ein Konzert in der katholischen Christus-König-Kirche wird es aufgrund möglicher Corona-Einschränkungen im Herbst noch nicht wieder geben.