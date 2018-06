Chor Germania Hohenplanken lädt zu Sommerfest ein

+ © Salzmann Der Gemischte Chor Germania Hohenplanken lädt für Sonntag zu seinem Sommerfest am Sportlerheim in Schwenke ein. © Salzmann

Halver - Der Gemischte Chor Germania Hohenplanken lädt am kommenden Sonntag, 24. Juni, zu seinem großen Sommerfest auf dem Gelände des Sportplatzes auf der Friedrichshöhe in Schwenke ein. Viele Chöre treten am Sonntag auf