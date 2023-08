Künstliche Intelligenz: Schule im MK pocht (vorerst) wieder auf analoge Hausaufgaben

Von: Florian Hesse

Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz rücken in den Fokus von Schulen, Universitäten und Unternehmen.

Die KI liefert die perfekte Hausarbeit. Aber macht das Sinn?

Halver – Künstliche Intelligenz (KI) hat nicht nur das Potenzial, das Bildungssystem für die Zukunft komplett zu verändern. Sie ist bereits dabei. Damit müssen Familien umgehen lernen, aber insbesondere Schulen, Universitäten und Unternehmen. Wie geht eine Schule wie das Anne-Frank-Gymnasium damit um, die seit Jahren schon die Digitalisierung des Lernens zum Markenkern gemacht hat?



„Ich nenne nur ein Beispiel“, sagt Schulleiter Paul Meurer. Aber das tut er dann auch gleich mehrfach. Wenn eine Achtklässlerin eine perfekte Französisch-Arbeit abliefert, die sie weder vorlesen noch erklären kann, gibt es eigentlich nicht viel zu diskutieren. Und ihr Schulleiter hat sich dann doch einen TikTok-Account zugelegt. Ganz einfach, weil auf dem Portal die besten KI-Tools vorgestellt und erklärt werden, die sehr praktisch für Schüler sein können.



Was die KI, englisch Artificial Intelligence (AI), mal eben erledigt, können Sie unten auf der Seite lesen. Keine 30 Sekunden brauchte die KI, um zu erklären, was KI überhaupt ist. Die Bitte des Reporters: „Schreib eine Info-Box mit 1500 Anschlägen und erkläre darin KI.“ (» Infobox)



Und damit kommt Schule ins Schleudern. Und die Schülerinnen und Schüler auch. Denn von der komplexen Gleichung bis hin zur Note-1-verdächtigen Präsentation für den Geschichtsunterricht, von der kundigen Kunst-Interpretation bis zur Analyse im sozialwissenschaftlichen Bereich sind es nur noch wenige Mausklicks. Mit der Tastenkombination Copy&Paste (für die Älteren: Strg&Einfg) ist die Aufgabe schnell erledigt – und der Nachmittag gerettet zum Chatten und Chillen, für Sport und Musik.



Bloß: Das Fremderstellen von Texten, die man anschließend dupliziert, um es anschließend als sein eigenes geistiges Eigentum weiterzureichen, ist fataler als der eigentliche Weg des Lernens – nämlich zu versuchen, etwas zu verstehen und zu verifizieren, um damit im günstigen Fall zu einem echten Lernerfolg zu kommen.



„Wir müssen einen Schritt zurück, um dann erst wieder zwei nach vorne gehen zu können“, sagt Meurer. Das Ergebnis wird nicht allen Schülern gefallen. Denn die Hausarbeiten, früher selbstverständlich digital eingereicht, müssen jetzt verpflichtend verschriftlicht werden. Es ist der Versuch, dass Schüler ihre Arbeiten auf diesem Weg selbst hinterfragen.



„Wir werden zu anderen Bewertungssystemen kommen müssen“, sagt Meurer nach den Erkenntnissen aus Überlegungen im Kollegium und nach einem zurückliegenden Studientag. Statt um die reine Brillanz der Arbeit werde es darum gehen müssen, sie auf Fragen hin zu verteidigen.



Dabei geht es Meurer wie auch Unternehmern, mit denen er unter anderem in der Initiative NextGen Südwestfalen im Gespräch ist, keineswegs um eine Abwendung von digitalen Bildungsmöglichkeiten, wie er ausdrücklich sagt.



Auch das Fraunhofer-Institut sitzt mit im Boot, wenn es Ende September in einer KI-Woche für Lehrkräfte und für Schüler darum geht, Chancen und Risiken zu beleuchten und zu diskutieren. Denn selbstverständlich ist die Wirtschaft dringend daran interessiert, die kommende Generation in ihren Betrieben zu haben – mit möglichst viel Know-how auch in Sachen KI, aber eben auch der Fähigkeit zur eigenständigen Problemlösung.



Am Dienstag, 28. September, diskutieren Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten, CEOs und Pädagogen das Feld KI in einer ganztägigen Konferenz.



Der Hintergrund für die Kooperation ist dabei dramatisch: 92 von 100 Abgängern des AFG, so eine Umfrage, ziehe es nach dem Abi hinaus aus der Region. Nur für acht von ihnen ist es der Wunsch, hierbleiben zu wollen.



Unter anderem diese Tatsache macht es für Meurer unabdingbar, mit Fachhochschule und Unternehmen ins Gespräch zu kommen beziehungsweise zu bleiben. Denn mit Blick auf die KI treibt ihn noch eine andere Sorge an. Der zu erwartende Durchmarsch der Künstlichen Intelligenz erfordere es, die Entwicklung gesamtwirtschaftlich und -gesellschaftlich zu begleiten, insbesondere mit Blick auf die Elternhäuser. „Je später wir uns damit beschäftigen, desto größer könnte das soziale Gefälle werden zwischen bildungsnahen und eher bildungsfernen Elternhäusern“, weist der Schulleiter auf drohende Verwerfungen hin.



Text ohne Autor: Künstliche Intelligenz erklärt Künstliche Intelligenz Die Bitte an ChatGPT lautete wie folgt: „Schreibe eine Info-Box mit 1500 Zeichen über Künstliche Intelligenz.“ Die Antwort erfolgte in weniger als 30 Sekunden und lautet wie folgt:

„Die Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet die Entwicklung von Computern und Systemen, die in der Lage sind, menschenähnliches Denken und Verhalten zu simulieren. KI-Technologien ermöglichen Maschinen, Daten zu analysieren, Muster zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und sich kontinuierlich an wechselnde Situationen anzupassen.

Arten von KI:

Schwache KI (Narrow AI): Diese Form der KI ist auf eine spezifische Aufgabe oder ein bestimmtes Problem beschränkt, wie beispielsweise Spracherkennung oder Bildklassifizierung. Sie operiert innerhalb klar definierter Grenzen und kann nicht außerhalb ihres vorgesehenen Anwendungsbereichs agieren.

Starke KI (General AI): Diese Art von KI wäre in der Lage, eine breite Palette von Aufgaben zu bewältigen und menschenähnliche Intelligenz auf verschiedenen Gebieten zu zeigen. Sie könnte eigenständig lernen, sich selbst verbessern und abstraktes Denken betreiben. Aktuell existiert noch keine echte starke KI.

Anwendungen von KI:

Gesundheitswesen: KI kann medizinische Diagnosen verbessern, personalisierte Behandlungspläne erstellen und die Entdeckung neuer Medikamente beschleunigen.

Autonome Fahrzeuge: KI ermöglicht es Fahrzeugen, ihre Umgebung zu analysieren und selbstständig zu navigieren, was potenziell Unfälle reduzieren und den Verkehrsfluss verbessern könnte.

Finanzwesen: In der Finanzwelt kann KI Marktmuster erkennen, Betrugsversuche identifizieren und automatisierte Handelsentscheidungen treffen.

Naturwissenschaften: KI unterstützt Forscher bei der Verarbeitung großer Datensätze in Bereichen wie Astrophysik, Genomik und Klimaforschung.

Kommunikation: Chatbots und Spracherkennungssysteme nutzen KI, um menschenähnliche Interaktionen zu ermöglichen.

Herausforderungen:

Ethik und Datenschutz: Die Nutzung von KI wirft Fragen zur Privats-phäre, Überwachung und Verantwortung auf, insbesondere wenn es um die Verarbeitung sensibler Daten geht.

Arbeitsplatzveränderungen: Während KI Prozesse automatisieren kann, könnten einige Arbeitsplätze überflüssig werden, was Umschulungen und Neuorientierungen erforderlich macht.

Bias und Diskriminierung: KI-Systeme können durch fehlerhafte Daten oder Algorithmen Vorurteile verstärken und Diskriminierung perpetuieren.

Zukunftsaussichten:

KI bleibt ein sich rasant entwickelndes Feld. Zukünftige Fortschritte könnten die Lernfähigkeit von Maschinen verbessern, natürliche Sprachverarbeitung vertiefen und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine revolutionieren. Die Gesellschaft wird sich jedoch mit der Verantwortung auseinandersetzen müssen, KI-Technologien verantwortungsbewusst und ethisch einzusetzen, um das volle Potenzial der Technologie zu nutzen.

Insgesamt verspricht Künstliche Intelligenz, unser tägliches Leben zu verändern und Branchen auf globaler Ebene zu beeinflussen, während sie gleichzeitig komplexe Herausforderungen mit sich bringt, die es zu bewältigen gilt.