Fraktion äußert Skepsis zu Bauträger-Modell

Von: Florian Hesse

Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme beauftragte der Rat die Verwaltung mit der Fortführung der Planung für die Neubaugebiete. © Florian Hesse

Nach der Sommerpause soll mehr Klarheit herrschen, was die Baugebiete Schillerstein und Herksiepe angeht.

Halver – Die CDU-Fraktion im Rat hegt Bedenken gegen ein Bauträger-Modell für die Erschließung der geplanten Baugebiete Schillerstein und Herksiepe. Für potenzielle Erwerber von Grundstücken beziehungsweise Immobilien könnte der Kauf mit einer solchen Lösung teurer werden, weil in diesem Fall die Grunderwerbsteuer voll durchschlage.

Auf diesen Sachverhalt machte in der Ratssitzung vom Montag Kurt-Dietrich Neuhaus, Rechtsanwalt und Notar im Ruhestand, aufmerksam. In der Sache ging es um den Auftrag an die Verwaltung, nach einem geeigneten Bauträger zu suchen, der die Flächen von der Stadt übernimmt, erschließt, nach ökologischen Kriterien bebaut und Grundstücke wie Immobilien vermarktet.



Neuhaus´ Überlegung ist, dass bei einem Satz der Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent in Nordrhein-Westfalen die Besteuerung dann nicht allein für den Erwerb des Grundstücks, sondern für die gesamte Immobilie fällig würde.

Die Beispielrechnung: Verkaufe die Stadt ein Grundstück selbst an einen Bauherrn zu einem fiktiven Preis von 100 000 Euro, würde der Bauherr 6500 Euro an den Fiskus abführen müssen plus Notarkosten. Die Bauträger-Lösung hingegen, wenn also der künftige Hausbesitzer vom Bauträger das fertige Haus beziehungsweise die Wohneinheit zu einem Preis von beispielsweise 500 000 Euro erwerben würde, bedeute dann eine zusätzliche Steuerlast von 32 500 Euro. Und zu erwarten sei nicht zuletzt, dass ein Bauträger bei der Abwicklung selbst eine Gewinnmarge erwarte, die auf die Gesamtkosten durchschlagen werde.



Diese Rechnung zieht hingegen Kämmerer Simon Thienel in Zweifel. Die Erschließung „in einem Guss“, die er in Aussicht stellt, bedeute auch, dass den künftigen Anwohnern am Schillerstein und in Herksiepe die erheblichen Kosten für einen eigenen Architekten erspart blieben. Der aber würde erforderlich, weil angesichts der ökologischen Kriterien, die es zu erfüllen gäbe, keine Fertighaus-Lösungen realisierbar wären. Ein weiterer Kostenvorteil entstehe dadurch, dass ein Bauträger die Baustelle besser und schneller abwickeln könne und auch beim Einkauf von Baumaterial Kostenvorteile erziele. Nach Thienels Einschätzung würde das in der Abwägung gegen eine städtische Eigenvermarktung ein Nullsummenspiel bedeuten.



Am Ende folgte der Rat der Vorlage der Verwaltung bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme, behält sich aber die letzte Entscheidung vor. Das könnte nötig werden, wenn es der Verwaltung nicht gelingt, einen Bauträger für die Flächen in der Verlängerung des Linger Weges zu finden. Für die Investorensuche schlug Martina Hesse, CDU-Ratsfrau und Vorsitzende des Planungsausschusses, eine Frist bis zum Ende kommenden Jahres vor. Doch diese Zeit will sich Thienel gar nicht lassen. Er möchte dem Rat gerne bereits im September bis Oktober dieses Jahres einen Bauträger benennen, der in das weitere Planungsverfahren eingebunden würde. Finde sich kein Bauträger, „dann machen wir es eben selbst“, so der Kämmerer.



Zeitliches Ziel der Stadt ist ein Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan Schillerstein/Herksiepe nach der Sommerpause. Ein Satzungsbeschluss, der Baurecht schafft, muss jedenfalls bis Ende 2024 vorliegen, denn für die Ausweisung der Flächen am südöstlichen Rand der Stadt greift die Verwaltung auf den Paragrafen 13b des Baugesetzbuches zurück, der ein beschleunigtes Verfahren erlaubt. Doch diese Rechtsnorm läuft 2024 aus.