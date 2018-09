Campingclub Glörfeld feiert Fest zu 50-jährigem Bestehen

+ © Othlinghaus Am Verkaufsstand der Kinder gab es Seife, Marmelade, Badekugeln und Duftsäckchen. Das eingenommene Geld durften sie für sich behalten. © Othlinghaus

Halver - Seit 50 Jahren ist der Campingplatz Glörfeld bei Halver Heimat für all jene, die in der Natur entspannen, aber auf nette Gesellschaft nicht verzichten möchten. Das runde Jubiläum feierten die Camper um Peter Erlenhöfer, der die Geschicke des Campingclubs als Vorsitzender leitet, am Wochenende mit einem zweitägigen Fest auf der Anlage.