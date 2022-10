Café-Hofladen! Manufaktur Büchermühle neu im Bauwagen

Direkt neben der ehemaligen Manufaktur lädt der offene Bauwagen zum Verweilen und Selbstbedienen ein. Wer etwas von der ausgestellten Ware mitnimmt, kann das Geld dafür in eine Kasse legen oder auch via Paypal bezahlen. © Frank Laudien

Wo in dem kleinen Örtchen Büchermühle die Ennepe und der Bolsenbach aufeinandertreffen, die Vögel singen und der Durchgangsverkehr zumeist aus Treckern besteht, hat Anne Niggeloh sich selbst einen kleinen Traum erfüllt. Seit drei Wochen betreibt sie hier einen „Bauwagen-Café-Hofladen mit Bauernhoferlebnispädagogik“, wie sie ihn nennt. Viel kürzer lasse sich ihr neues Projekt kaum beschreiben.

Halver – Viele werden die Halveranerin noch von ihrer Manufaktur Büchermühle kennen. Seit 2015 hat sie den kleinen, aber beliebten Laden im Erdgeschoss ihres Hauses betrieben. „Der war wirklich klein, gerade einmal zweieinhalb mal drei Meter“, blickt sie zurück. Dann kam die Corona-Pandemie und Anne Niggeloh ließ wegen der sich ständig ändernden Vorgaben die Türen geschlossen. „Und im vergangenen Jahr hatten wir dann hier das Hochwasser“, berichtet sie. Ihre Manufaktur wurde von den Fluten überspült und daraufhin endgültig geschlossen.



Aufgegeben hat die gelernte Agraringenieurin aber nicht. Ganz im Gegenteil: Sie hat in den vergangenen Monaten einen neuen Verkaufsraum eingerichtet. Der befindet sich direkt neben der ehemaligen Manufaktur in einem Bauwagen. Über drei Stufen gelangt man in das Innere des komplett renovierten Anhängers. „Hier kann auch kein Wasser mehr reinlaufen. Das ist sicherer“, lacht Niggeloh.



Aufgeben war keine Option

Das Besondere an dem umgerüsteten Bauwagen sind seine Öffnungszeiten. Hier kann jeder zu jederzeit einkehren und sich an den Marmeladen, Kuchen, Getränken, Gelees, Kräutersalzen, Sirup und kleineren Geschenkartikeln selbst bedienen. Selbst Kaffee und Tee kann hier gekocht und in einer gemütlichen Sitzecke in dem Wagen oder bei schönem Wetter auch davor getrunken werden.



Zum Bezahlen kann das Geld bar in eine Kasse gelegt oder über einen QR-Code per Paypal überwiesen werden. Angst, dass einmal mehr mitgenommen als bezahlt wird, hat die Besitzerin des SB-Bauwagens nicht: „Bisher waren immer alle Kunden ehrlich. Ich bekomme sogar hin und wieder Trinkgeld.“



In dem frisch renovierten Bauwagen bietet Anne Niggeloh ihre selbst zubereiteten Konfitüren, Gelees, Kuchen, Getränke und mehr an. Auch ein Kühlschrank mit Kaltgetränken und die Möglichkeit, Kaffee und Tee zu kochen, gibt es hier. © Frank Laudien

Die angebotenen Waren sind alle selbst gemacht und nicht immer im normalen Handel zu finden. „Ich habe bei den Konfitüren zum Beispiel reines Holunderbeerengelee, Sauerkirsche-Marzipan, Tannenspitzen-Gelee oder Kuchen im Glas“, zählt sie die kulinarischen Besonderheiten auf. Alles ist saisonal, regional und mit viel Liebe hergestellt worden. „Das ist halt mein kreatives Hobby und meine Leidenschaft“, schwärmt sie.



Ihre Kreativität spiegelt sich auch in einem weiteren Projekt wider, das sie seit einiger Zeit anbietet. „Ich habe während der Coronazeit noch einen Kursus als Erlebnispädagogin belegt und biete auch eine Kreativwerkstatt zum Basteln und Töpfern für alle Altersgruppen an.“



Während vornehmlich die Erwachsenen bei Anne Niggeloh das Anlegen von Beeten und den Umgang, die Pflege und auch die Ernte verschiedener Pflanzen lernen können, sind das Ostereiermalen, Stockbrotbacken und die Erlebniswanderungen bei den Kindern sehr beliebt. „Hier herrscht durchgehend Gummistiefelpflicht“, sagt die kreative Halveranerin und deutet auf die beiden Bäche, die die Kinder magnetisch anziehen würden.

Wem das noch nicht genug Abenteuer sind, der kann auch mit den vielen Tieren spielen. „Wir haben Hühner, Schafe, Kaninchen, zwei Hunde und drei Katzen“, zählt Anne Niggeloh die Tiere auf, die mit ihr an der idyllischen Büchermühle leben.