50 Kinder beim Ferienspaß

50 Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren nehmen in dieser Woche am Ferienspaß der Katholischen Kirchengmeinde Christus König teil. Am Mittwoch stand eine Stadtrallye auf dem Programm.

Halver - „Halver erleben!“ – unter diesem Titel steht der dritte Tag des Ferienspaßes der Katholischen Kirchengemeinde Christus König.

50 Kinder zwischen sechs bis zwölf Jahren in begaben sich am Mittwoch auf eine Stadtrallye und erlebten noch einiges mehr. In sechs Gruppen aufgeteilt machten sich die Mädchen und Jungen mit ihren Betreuern nach dem Frühstück auf den Weg.

Auf dem Programm standen eine Rallye mit Fotos, ein Besuch des Regionalmuseums und Minigolfspielen. Eine Mädchengruppe musste bei der Rallye anhand eines Bildes ein Gebäude finden: Die Tanke. Die Öffnungszeiten der Sparkasse, verschiedene Hausnummern und Straßennamen mussten die Kinder ebenfalls angeben.

Außerdem gab es eine Aufgabe für jede Gruppe: „Macht ein Foto an eurem Lieblingsort in Halver.“ Die spontane Antwort der Kinder: Herpine. Da die allerdings fußläufig nicht so schnell zu erreichen war, mussten sie sich einen anderen Ort suchen.

An jedem Ferienspaß-Tag kommen die Kinder zuerst in der Kirche zusammen. Dort singen alle gemeinsam „Du hast uns eine Welt geschenkt“. Jeden Tag kommt eine neue Strophe dazu. Passend zum Thema des Liedes legten die Kinder ein Bild auf den Boden, das die Welt mit Wasser, Erde, Himmel, Berge, Menschen und vielem mehr zeigt.

Zoobesuch am Mittwoch

Am Mittwoch ergänzten sie die Tiere, denn am Vortag hatten sie den Duisburger Zoo besucht. Dort sahen sie verschiedene Tiere, absolvierten eine Rallye mit Fragen wie „Welche Farbe hat der antarktische Wolf?“. Die 50 Teilnehmer schauten sich auch eine Delfin-Show an. „Danach waren wir alle nass“, sagten Mia, Mara und Maja.

Am Montag gab es Spiel und Spaß im Bürgerhaus in Oberbrügge. Bevor es allerdings mit dem Programm losging, wanderte die Truppe erst einmal von der katholischen Kirche Christus König aus bis nach Oberbrügge. Dort angekommen bemalten sie T-Shirts mit ihren Namen, sprangen Seilchen, malten ein Ferienspaß-Banner mit ihren Fingerabdrücken und Namen und ließen Korken schnipsen.

Ausflug zum Ketteler Hof

Ein Team aus insgesamt 18 Betreuern rund um Pfarrer Claus Optenhöfel kümmert sich um die 50-köpfige Gruppe, versorgt sie mit Frühstück und Mittagessen und organisiert die Tagesabläufe. Am heutigen Donnerstag fahren sie zum Mitmach-Erlebnispark Ketteler Hof in Haltern am See und erleben dort „Natur und Abenteuer pur“. Am Freitag endet die Ferienspaß-Woche mit einer Wanderung zur Heesfelder Mühle, verschiedenen Spielen und einem Abschlussgrillen.