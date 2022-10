Bürgerbus-Frauen veranstalten Basar am Sonntag

Von: Ursula Dettlaff

Am Sonntag lädt der Bürgerbus-Kreativkreis zum Basar: Marlies Kahlert, Erika Held, Heidi Diebschlag, Jutta Kopp und Rosemarie Lang (von links). © Dettlaff-Rietz, Ursula

Am kommenden Sonntag , 30. Oktober, um 11 Uhr findet im Bürgerzentrum in Halver der neunte Bürgerbusbasar statt.



Halver - Seit dem Jahr 2013 treffen sich regelmäßig sieben Frauen zum gemeinsamen Handarbeiten und Basteln. „Ursprünglich ging es uns darum, einander kennenzulernen“, sagte Erika Held. Alle zwei Wochen kommt der Bürgerbus-Kreativkreis, zu dem einige Frauen gehören, zusammen.

Am vergangenen Mittwoch stellten die Frauen einen kleinen Teil ihres Angebotes zusammen, um auf den Basar am kommenden Wochenende aufmerksam zu machen. Neben weihnachtlicher Dekoration und Strickwaren gehören selbstgemachte Marmeladen, modische Brillenketten, Taschen, Kissen, Tischläufer und vieles mehr zum Sortiment.



Damit die Besucher sich wohlfühlen und in Ruhe am Sonntag stöbern können, richten die Organisatorinnen außerdem eine Cafeteria ein. Neben einem großen Kuchenbüfett gibt es frisch gebackene Waffeln und herzhafte Schnittchen. Der Verkaufserlös fließt in die Fahrerkasse.