Kosten laufen davon: Brosch will Grundsteuer in Halver erhöhen

Von: Florian Hesse

Halvers Bürgermeister plant die Erhöhung der Grundsteuer. © © Andreas Rother

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne eine Erhöhung der Grundsteuer B zurechtkommen.“ Mit Blick auf den Haushalt der Stadt Halver für das kommende Jahr sieht Bürgermeister Michael Brosch Verbesserungsbedarf auf der Einnahmeseite.

Halver - Wie hoch die Mehrbelastungen für Haus- und Grundbesitzer ausfallen könnten, lasse sich aber zurzeit noch nicht sagen, so Brosch im Gespräch mit Florian Hesse.



Herr Brosch, welche finanziellen Risiken kommen auf die Stadt Halver gerade zu?

Das wissen wir tatsächlich zurzeit nicht. Die Datengrundlage ist schwer zu greifen. Für Ende Oktober rechnen wir mit Aussagen zum Gemeindefinanzierungsgesetz.



Was bedeutet Gemeindefinanzierungsgesetz?

Es handelt sich um den Finanzausgleich unter den Kommunen in NRW. Was vom Land an Städte und Gemeinden fließt, hängt ab von verschiedenen Parametern, unter anderem vom allgemeinen Steueraufkommen und der Finanzkraft der Kommunen selber. Diese Daten sind natürlich immens wichtig.



Trotzdem rechnen Sie bereits jetzt mit einer höheren Grundsteuer. Warum?

Wir müssen weiter von einer steigenden Kreisumlage ausgehen. Auf der Ausgabenseite sind Kreisumlage und die sogenannten Transferaufwendungen die höchste Position, etwa drei Mal so hoch wie die Personalkosten. Mehr als 40 Prozent der Ausgaben im Halveraner Gesamthaushalt von rund 44 Millionen Euro sind da schon mal weg. Und es wird noch schwieriger…



Wo wird es noch schwieriger?

Beim öffentlichen Nahverkehr. Das macht uns Sorgen. Der Kreis möchte keine Querfinanzierung des MVG-Defizits aus Mitteln der Märkischen Kommunalen Wirtschafts-GmbH mehr vornehmen, die noch über Rücklagen von über 160 Millionen Euro verfügt. Kommt es tatsächlich so, merkt Halver das mit einer halben Million Euro im Ergebnis. Würde man das über die Grundsteuer kompensieren, würde sie um mehr als 20 Prozent steigen müssen von 423 auf über 500 Prozentpunkte.



Eine halbe Million Euro hört sich noch nicht so schwerwiegend an...

Ist aber so. Und das ist ja noch nicht alles. Hinzu kommt eine geänderte Rechtsprechung zum Kommunalabgabenrecht, die erwarten lässt, dass die Abwassergebühren deutlich sinken werden und damit Ertragsausfälle im städtischen Haushalt erfolgen. Letztlich wird sich die Bewältigung der Corona-, Energie- und Ukraine-Krise ebenfalls auf das städtische Finanzergebnis auswirken, da diese Ausgaben in NRW erst in den kommenden Jahren in die Ergebnisrechnung der Kommunen gebucht werden.



Das heißt, die Stadt löst Finanzprobleme mit dem Dreh an der Steuerschraube?

Ich argumentiere da mal anders: Halver hatte über viele Jahre die geringsten Realsteuern im Kreisvergleich, hat sich aber von der Attraktivität der Stadt her enorm entwickelt. Aber dabei haben wir so getan, als wäre Halver als Kommune nicht genau so wie jeder private Haushalt von Inflation und steigenden Kosten betroffen – ganz abgesehen von den genannten Krisen und damit verbundenen Kosten, die uns seit Jahren begleiten und weiter begleiten werden.



Wäre es dann besser gewesen, schon früher bei den Einnahmen zu Verbesserungen zu kommen?

Im Rückblick gesehen, denke ich das schon. In den vergleichsweise guten Jahren hätte man auch zu einem verstärkten Schuldenabbau kommen können, der uns natürlich jetzt auch helfen würde.



Und warum sollten jetzt Eigentümer und Mieter zur Kasse gebeten werden und nicht die Unternehmen?

Natürlich wird sich der Stadtrat auch über die Gewerbesteuer unterhalten, aber wir brauchen eine verlässliche Größe. Die Gewerbesteuer kann im Gegensatz zur Grundsteuer B enorm schwanken. Was tatsächlich in der Kasse bleibt, ist kaum kalkulierbar. Und ich verweise noch mal auf den Anfang des Gesprächs: Wir reden über Größenordnungen, die überschaubar sind.



Das werden viele Bürger angesichts der anstehenden Energiepreisentwicklung anders sehen?

Noch mal: Natürlich käme das on top. Das ist mir ja auch klar. Aber es gibt auch eine Erwartung der Halveraner an ihre Stadt. Das betrifft zum Beispiel Sauberkeit im öffentlichen Raum, den Zustand der Straßen, die Vereinsförderung oder unser Kulturangebot, um nur einiges zu nennen. Wir können nicht so tun, als gäbe es das umsonst oder zum Preis von vor zehn Jahren. So ehrlich muss man dann auch sein. Halver muss sich im Vergleich bestimmt nicht verstecken. Aber wir können auch nicht immer der billige Jakob sein. Und an manchen Aufgaben kommt man gar nicht vorbei…



...welchen Aufgaben?

Ganz einfach. In unserem Kerngeschäft als Verwaltung. Beispiel: Bei der Wohngeldreform erwarten wir eine Verdreifachung der Zahl der Anträge. Die müssen bearbeitet werden. Das passiert nicht in Berlin oder Düsseldorf, sondern hier an der Thomasstraße. Das Personal dafür brauchen wir einfach. Die Aufgabe können und wollen wir ja nicht wegdrücken, da sie oft Menschen betrifft, die über keinerlei Rücklagen verfügen.



Was sagt die Politik in Halver zu den Überlegungen?

Wir sind wie nahezu alle Kommunen in NRW spät dran und stecken auch noch nicht in den Haushaltsberatungen für das kommende Jahr. Aber auch hier noch mal der Blick zurück zum Anfang: Ohne eine Erhöhung werden wir nicht über die Runden kommen.