Quo vadis, Wochenmarkt?

Halver - Bürgermeister Michael Brosch sieht die Zukunft des Halveraner Wochenmarkts an der Frankfurter Straße und auf dem Alten Markt.

Es gebe aus seiner Sicht nur wenige Argumente für einen Umzug zum Fachmarktzentrum, wenn es im Herbst oder Spätsommer in Betrieb geht, dagegen viele für den Standort Frankfurter Straße.

Aus den Reihen der Händler sei die Verlagerung in Richtung des vermeintlich attraktiveren Kulturbahnhofs angeregt worden, doch dies sieht Brosch kritisch. Zentrale Überlegung ist für den Bürgermeister die Nahversorgungsfunktion, die der Wochenmarkt insbesondere für viele Ältere besitzt, die im Bereich Südstraße, Bachstraße und in der Helle leben.

Für sie biete der Markt die Gelegenheit zum Austausch und zum Einkauf. Der Weg zum Fachmarktzentrum und zurück, zum Teil über Kopfsteinpflaster, sei für sie kaum zu schaffen. Hinzu komme, dass sich die Händler des Wochenmarkts bei einem Umzug der Konkurrenz des Fachmarktzentrums selbst stellen müssten.

Über den Preis sei dieser Wettbewerb nicht zu gewinnen, und nahezu das gesamte Marktsortiment werde auch von den Fachmärkten abgedeckt. Belebend sei der Wochenmarkt zudem für den Einzelhandel, der an der Frankfurter Straße ansässig ist. Dort verzeichnet man eine deutlich höhere Kundenfrequenz am freitäglichen Wochenmarkt. Das registrierten die Händler direkt in der Kasse und er selbst im Rahmen der Bürgersprechstunden im Quartiersbüro. „An Markttagen kommen 10 bis 20 Leute, an anderen zwei oder drei.“

Auch in technischer Hinsicht gibt es nach Broschs Auffassung gute Gründe zum Verbleib an alter Stelle. Mit der Fertigstellung des Alten Markt ergebe sich die Chance, den Markt mit einigen Ständen auch auf diese Fläche zu legen und so die Atmosphäre des Platzcharakters zu nutzen. Und auch die elektrischen Anschlussmöglichkeiten seien dort in vollem Umfang vorhanden – in der Nähe des Kulturbahnhofs müssten sie neu hergestellt werden. Vor diesem Hintergrund wolle er „den Standort nicht ohne Not aufgeben“.

Sollte der Druck zum Umzug größer werden, sei es auch Sache der Politik, eine solche Entscheidung zu tragen. Nichtsdestoweniger wird der Markt im Sommer tatsächlich umziehen. Wenn der Umbau des Knotenpunkts Frankfurter Straße/Bahnhofstraße ansteht, wird der Markt verlegt – ob zum Berliner Platz oder Richtung Bahngelände, ist noch offen.