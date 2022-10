Bürgermeister dankt Halveranern im ARD-Morgenmagazin

Von: Carolina Ludwig

Michael Brosch war zu Gast im ARD Morgenmagazin. © WDR

Bürgermeister Michael Brosch sprach am Dienstag im ARD-Morgenmagazin mit dem Journalist und Moma-Moderator Till Nassif über die Situation von Geflüchteten in Kommunen. Die knapp 16 500-Einwohner-Stadt habe laut Brosch etwa 260 Geflüchtete aufgenommen, zwei Drittel davon in Privathaushalten.

Für diese Solidarität und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung sei man sehr dankbar. Außerdem habe man noch aus den Jahren nach 2015 Immobilien halten und reaktivieren können, in denen nun wieder Geflüchtete untergebracht werden können. Trotzdem bezeichnete der Bürgermeister die Aufnahme der Geflüchteten als „gewaltige Herausforderung“. „Wir kommen noch gut durchs Jahr, aber die Kapazitäten werden knapper“, sagte Brosch. Er wünsche sich mehr Unterstützung durch den Bund, vor allem bei der Finanzierung und der Bereitstellung von Kapazitäten.

„Wir haben ungefähr 42 Prozent der Kosten decken können über Bundeszuschüsse. Die restlichen Mittel haben wir aus dem normalen städtischen Haushalt genommen und das ist natürlich ein Problem“, sagte er. Dank einer Sonderregelung was Aufwendungen der Kommune im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angeht, bestehe zwar die Möglichkeit, diese Ausgaben in die Zukunft zu „schieben“. Momentan würden die Unterkünfte durch die Stadt „vorfinanziert“ – also Schulden dafür gemacht – und irgendwann müsse man das Geld bei den Bürgern abholen, beispielsweise durch Steuererhöhungen, sagte Brosch.

Ob er angesichts der steigenden Preise und eventueller Wohnungsknappheit keinen Verteilungskampf unter den Bürgern befürchte, wollte Moderator Till Nassif wissen. „Das ist eine Gefahr, die besteht. (...) Trotzdem ist die Hilfsbereitschaft nach meiner Wahrnehmung sehr ausgeprägt. Es geht darum, sie zu erhalten und da werden wir als Stadt natürlich auch versuchen, gerechte Ergebnisse zu erzielen“, antwortete Brosch.

Lob in Sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken erhielt er überwiegend Lob für seinen „souveränen“ und „unaufgeregten“ Auftritt. „Allen, die mich heute gern etwas angriffslustiger gesehen hätten, muss ich sagen: Angesichts der multiplen Krisen der letzten Jahre (Klima, Syrien, Corona, A45, Flut, Borkenkäfer und nun Inflation und Energiekrise) sollten wir auf allen staatlichen Ebenen gemeinsam nach Lösungen suchen und uns nicht in Streitereien verzetteln, dann kann’s klappen!“, kommentierte Brosch das Interview selber. Eine Nutzerin, die sich vor allem über die Bezahlbarkeit von Wohnungen für ältere Menschen sorgte und in den von Moderator Nassif befürchteten „Verteilungskampf“ einstieg, lud Brosch zu einem persönlichen Gespräch ein, um gemeinsam etwas zu bewegen.