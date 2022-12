Kommunen im Volmetal suchen Solarberater

Von: Florian Hesse

Immer mehr Immobilienbesitzer lassen sich eine Photovoltaikanlage installieren. © Marijan Murat

Bürger helfen Bürgern beim Thema Photovoltaik.

Volmetal – Die Volmeregion sucht Photovoltaik-Interessierte. Damit das möglich ist, ruft der Verein „Oben an der Volme“ gemeinsam mit den Klimaschutzmanagern der zugehörigen Städte Halver, Kierspe, Meinerzhagen und Schalksmühle ein Bürgernetzwerk ins Leben.

Ganz im Sinne der Nachbarschaftshilfe werden Bürgerinnen und Bürger gesucht, die bereits eine PV-Anlage haben oder sich gerne mit dem Thema beschäftigen und Freude daran haben, ihr Wissen weiterzugeben. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Meinerzhagen hervor. „Ziel des Bürgernetzwerkes soll es sein, Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu unabhängigen und umfassenden Beratungen zu ermöglichen.“

Gesucht werden für die Städte Kierspe, Meinerzhagen, Halver und Schalksmühle jeweils mindestens zwei Bürgerinnen oder Bürger, die sich ehrenamtlich als Solarberaterinnen und -berater engagieren möchten. In drei jeweils vierstündigen digitalen Workshops werde das Grundwissen vermittelt. Durchgeführt werde diese Schulung von MetropolSolar, einem bundesweit tätigen gemeinnützigen Verein, der sich für die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien einsetzt.

Die Schulung werde mithilfe von Leader-Fördermitteln finanziert. Somit sei sie für interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos, stattfinden werde sie voraussichtlich im März 2023. Eine Vorab-Info-Veranstaltung soll am 15. Februar 2023 ab 18.30 Uhr online stattfinden.



Interessierte können sich ab sofort bis Ende des Jahres jeweils in ihrer Kommune bei der jeweiligen Kontaktperson melden. Für Meinerzhagen ist dies Eric Ludewig, Klimaschutzbeauftragter der Stadtverwaltung Meinerzhagen, erreichbar unter Tel. 0 23 54 / 7 71 99 oder per E-Mail an e.ludewig@meinerzhagen.de. Er steht auch vorab für Fragen zur Verfügung.