Kein Platz mehr in Altglas-Containern

Neben den Containern am Jugendheimplatz wurden Flaschen und Gläser abgestellt.

Halver - Volle Altglas-Container an einigen der insgesamt 33 Container-Standorten im Stadtgebiet stoßen bei einigen Halveraner Bürgern auf Unmut.

Flaschen werden einfach neben den Containern auf dem Boden abgestellt. Auf Facebook präsentierte ein Anwohner den schlechten Zustand des Standorts am Falkenweg, in den Kommentaren erhielt er Zustimmung. Auch am Jugendheimplatz platzen die Container aus allen Nähten.

Sarah Reichelt vom AA fragte bei der Stadt nach dem Grund für diesen Zustand. Nicole Spey vom Steueramt der Stadt vermutet, dass die vergangenen Feiertage Schuld an den vollen Containern sind. Leerungen haben sich dadurch wahrscheinlich verschoben.

„Die zuständige Firma Lobbe weiß schon Bescheid“, sagt Spey. Das Unternehmen kümmert sich um eine schnelle Leerung.

In der Broschüre „Abfallinformation“ der Stadt sollen die Bürger keine Glasflaschen neben den Containern abstellen. Das verursache nur unnötige Kosten für die Standortreinigung.

„Die Halveraner können sich bei solchen Problemen direkt bei uns melden“, betont Spey. Telefonisch unter Tel. 0 23 53 / 7 31 22 oder per E-Mail an steueramt@halver.de können Bürger die Infos zu vollen Altglas-Containern weitergeben. Die Stadt kümmere sich dann.