Magie, Comedy und Akrobatik: Halveraner Varieté findet zum 6. Mal statt

Von: Monika Salzmann

Timo Marc übernimmt wieder die Moderation, wie bei den vergangenen Malen. Mit dem ein oder anderen künstlerischen Trick wird er das Publikum auch begeistern. © Timo Marc Events

Das Halveraner Varieté – präsentiert von der Halveraner Kulturzeit und Zauberkünstler Timo Marc – geht in die sechste Runde.

Halver - Am Samstag, 21. Januar, öffnet sich in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) der Vorhang für eine abwechslungsreiche, hinreißende Bühnenshow. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr).

Für die ganze Familie verspricht das bunte Bühnenspektakel, das sich aus Magie, Comedy und Akrobatik zusammensetzt, ein spannendes, unvergessliches Erlebnis zu werden. Mit von der Partie in diesem Jahr sind Stand-up-Comedian Thomas Fröschle, Artist Andrew Scordilis, das Duo Synergy und Magier Timo Marc selbst, der seit der ersten Stunde künstlerischer Leiter des Halveraner Varietés ist und im wahrsten Sinne des Wortes zaubernd durch das Programm führt.



Mit Thomas Fröschle mischt ein erstklassiger Entertainer und Comedian beim 6. Halveraner Varieté mit. Ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und dem 8. Hamburger Comedy-Pokal, jongliert er gekonnt zwischen Stand-up-Comedy und Improvisation. Er weiß genau, dass der Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen nur ein kleiner ist und geht ihn – zum Vergnügen seines Publikums – mit voller Absicht. Dabei schaut er sich pointenreich im Alltag um und präsentiert seinem Publikum, was er dabei an Kuriosem, Seltsamen und Absurdem entdeckt.



Mit Kraftakrobatik und magischer Kubusrotation bereichert Andrew Scordilis die Show. In seiner dynamischen Bewegungsperformance vereint er artistische Höchstleistung, geschmiedeten Stahl und seidige Tücher zu einem Gesamtkunstwerk. In seiner Show wirbelt der vielseitige Künstler den Würfel um seinen Körper und zeigt damit und darauf akrobatische Figuren, die den Atem stocken lassen. Magische Kubusrotation in einer neuen Dimension ist das Geheimnis seiner Kunst. Für den gebürtigen Südafrikaner, der auch als Stuntman arbeitet, ist nichts unmöglich. Leidenschaftlich präsentiert er große Shows mit Akrobatik, Licht und Sound.



Gemeinsam mit seinem Landsmann Craig van Deventer alias Mr. van Dee bildet Andrew Scordilis das Duo Synergy, das Kraftakrobatik in Vollendung präsentiert. Im Gepäck haben die beiden Südafrikaner, die sogar Dieter Bohlen und die Jury von „Das Supertalent“ begeisterten, Handstand-Partner-Akrobatik von Feinsten. Als muskelbepackte Beach Boys mit Sonnenbrille und Handtuch schaffen sie auf Anhieb Strandatmosphäre. Schnell wird aus Baywatch ein akrobatischer Kraftakt, der ebenso humorvoll wie technisch exzellent ist. Entspanntes Flair bringt das Duo in den Varieté-Abend ein.



Neue verblüffende Tricks hat Zauberkünstler Timo Marc auf Lager, der wie gewohnt charmant durch das Programm führt und die Show mit visueller Kunst vom Feinsten bereichert. Seit der gebürtige Stuttgarter 2006 bei den Weltmeisterschaften für Zauberkunst in Stockholm (Schweden) seinen internationalen Durchbruch hatte, begeisterte er in mehr als 40 Ländern mit seiner visuellen Kunst. In Monte Carlo, Las Vegas, Paris, Berlin, Moskau, Shanghai, Graz und andernorts wurde er mit höchsten Auszeichnungen geehrt. Zudem ist er zweifacher deutscher Meister der Zauberkunst. In Holzgerlingen präsentiert er 2023 bereits zum 12. Mal sein Varieté. In Halver verankert er das hochkarätige Nummernprogramm zum 6. Mal fest im Kulturprogramm. Der Vorverkauf für die Veranstaltung läuft. Karten sind im Kö-Shop und unter https://ticketshop.halver.de erhältlich.