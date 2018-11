Nach zwei Jahren Pause: Bühne frei für Poetry-Slammer in der Tanke

Einstieg mit Vize-NRW-Meister

+ © Salzmann © Salzmann

Halver - Nach knapp zweijähriger Pause bot „Die Tanke“ jungen, vielversprechenden Poetry- Slammern am Samstag eine Bühne. Nahtlos knüpften Martina Asbeck vom Friseursalon und Oscar Malinowski als Moderator an den Erfolg vorangegangener Veranstaltungen an.