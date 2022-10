Martinsmarkt und Laternenumzug finden in Oberbrügge statt

Von: Ursula Dettlaff

Teilen

Am 4. November finden Martinsmarkt und Martinszug in Oberbrügge statt. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Am Freitag, 4. November, öffnet in Oberbrügge wieder der Martinsmarkt.

Halver-Oberbrügge - Organisatoren sind viele Oberbrügger Vereine und Institutionen. Die Besucher erwartet viel Bekanntes, aber auch eine Premiere. Zum ersten Mal findet eine Kaninchenausstellung des Kaninchenzuchtverein W 342 Oberbrügge während des Martinsmarktes im Bürgerhaus statt.

Der St. Martin kommt um 17 Uhr auf seinem Pferd zur evangelischen Kirche am Glockenweg. Von dort aus setzt sich der Laternenzug über den Nocken zum Bürgerhaus in Bewegung. Im Atrium wird das Martinsfeuer entzündet.

Bereits um 15.30 Uhr öffnet die Cafeteria im Bürgerhaus. Der Gospelchor The Albert Singers stellt dazu die bekannt große Kuchentheke zusammen. Crêpes gibt’s am Stand der Kita Wunderland. Die Kinder und Eltern der Grundschule Oberbrügge präsentieren kleine Präsente.

In die Budenstadt auf dem Schulhof zieht der Förderverein der evangelischen Kirche ein und lädt zur Teilnahme an der Verlosung ein. Darüber hinaus ist auch der MGV Oberbrügge mit einem Stand vertreten. Pizza, Currywurst und Pommes gibt’s an Rallis Imbisswagen. Die Tagespflege serviert Schmalz- und Kräuterbrote. Backwaren gibt’s bei den Geschwistern Nickel.