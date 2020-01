Brutaler Angriff nach Fußballturnier: Vier Männer schlagen auf 18-Jährigen ein

Vier gegen einen: Am Rande des Mitternachtsturnier des TuS Ennepe gab es am Freitagabend eine brutale Schlägerei. Vier Männer prügelten dabei auf einen 18-Jährigen ein.

Nach Angaben der Polizei sollen vier etwa 40 Jahre alte Männer am Rande eines Hallenfußballturniers in der Sporthalle der Hauptschule an der Mühlenstraße eine Prügelei gestartet haben. Demnach schlugen die Unbekannten auf einen 18-jährigen Lüdenscheider ein.

Prügelei bei Fußballturnier: Angriff im Foyer

Mit dem Verlauf des Turniers stand die Auseinandersetzung allerdings nicht in Zusammenhang.

Der Angriff soll im Foyer stattgefunden haben. Dann soll sich die Schlägerei nach draußen vor den Haupteingang verlagert haben.

Ein Rettungsdienst versorgte den 18-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Prügelei bei Fußballturnier: Mehrere Verletzte

Auch drei weitere junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wurden geschlagen. Auch gaben sie an, dass ihre Kleidung zerissen wurde.Um die Situation etwas zu entspannen, wurde die ärztliche Behandlung der Geschädigten an den nahe liegenden Busbahnhof und weg vom Gelände vor der Sporthalle verlegt.

