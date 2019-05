Schnelles Internet für 2900 Haushalte

Innogy schließt Glasfaserausbau in Halver ab

+ © Hesse Übergabe: Michael Eberley, Markus Ebert, Michael Brosch und Ramona Ullrich (v.r.). © Hesse

Halver - Rund 2900 Haushalte in Halver und in den Außenbereichen wie Anschlag und Teile von Oberbrügge dürften in den vergangenen Tagen Post bekommen haben: Das Innogy-Breitbandnetz ist nach 17 Monaten Bauzeit in Betrieb.