Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Brand in Halver-Kotten

+ © Svenja Meyrich Der Löschzug Halver Stadtmitte war am Dienstagabend in Halver-Kotten im Einsatz. © Svenja Meyrich

Halver - Waldbrand in Schwenke – diese Alarmierung erreichte die Freiwillige Feuerwehr Halver am Dienstagabend gegen 22 Uhr. Anrufer hatten Feuerschein an der B229 gemeldet.

Nicht zuletzt aufgrund der Ortskenntnis der Halveraner Wehrmänner und insbesondere Einsatzleiter Christoph Seibert („Ich bin hier aufgewachsen“) war aber schnell klar, dass der Feuerschein nicht von der B229, sondern aus der Ortslage Kotten kam.

+ Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Scheune konnte verhindert werden. © Svenja Meyrich

Dort war ein Holzfeuer im Garten außer Kontrolle geraten und drohte, auf eine angrenzende Scheune überzugreifen. Der alarmierte Löschzug Stadtmitte hatte die Lage aber schnell unter Kontrolle und konnte Schlimmeres verhindern.