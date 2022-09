Keine Zustellung im MK am Montag? Post widerspricht

Von: Florian Hesse

Die Briefzustellung im ländlichen Raum erfolgt auch montags. © Florian Hesse

„ Montags gibt es generell seit Monaten keine Post mehr, und auch sonst bleibt der Briefkasten eher leer.“

Halver - Mit diesem Hinweis aus der Halveraner Innenstadt hat sich eine Leserin jetzt an den Allgemeinen Anzeiger gewandt. Und der fragte nach bei der Post: Stimmt das wirklich?

Die Antwort aus der Pressestelle in Düsseldorf kam umgehend. Die Einschätzung, dass an Montagen keine Zustellung mehr stattfinde, stimme nicht, so die klare Auskunft.



„Es ist nicht zutreffend, dass montags keine Zustellung der Post erfolgt. Wir stellen nach wie vor Briefe und Pakete an sechs Werktagen die Woche zu, also auch montags. Dies gilt selbstverständlich auch für Halver“, schreibt Pressesprecher Dieter Schuhmachers zurück.



Es sei in der Praxis aber so, dass montags nur noch rund zwei Prozent der Wochenmenge anfielen. Angesichts der hohen Zustellqualität würden die meisten Briefsendungen vom Freitag bereits am Samstag zugestellt, und da am Wochenende die meisten Unternehmen oder Behörden nicht arbeiteten, falle dort auch keine neue Briefpost zum Versand an, die am Montag verteilt werden müsste.



Somit bleibe in der Regel nur das übrig, was von Privatleuten am Wochenende in den Briefkästen lande, und diese Zahlen seien seit Jahren schon massiv rückläufig.



Dabei kann die Post sich auch nicht selbst aussuchen, wie oft und an welchen Tagen Briefe ausgefahren werden. Die „Post-Universaldienstleistungsverordnung“ (PUDLV) regele Inhalt und Umfang der Grundversorgung mit postalischen Leistungen, unter anderem auch die Frequenz der Zustellung. Diese Verordnung sehe vor, dass die Zustellung mindestens einmal werktäglich erfolgen muss.



Dabei werde auch keine Unterscheidung zwischen städtischem und ländlichem Raum vorgenommen, heißt es in der Antwort aus Düsseldorf weiter.