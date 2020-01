Borkenkäfer auch auf dem Friedhof - knapp 80 Bäume gefällt

Die bereits gefällten Bäume am Rande des Friedhofs wurden gestapelt.

Auch der evangelische Friedhof an der Elberfelder Straße blieb nicht von der Borkenkäferplage verschont. Wie die Gemeinde mitteilte, müssen insgesamt 76 Fichten, die den Friedhof in Richtung Goethestraße begrenzen, fallen.

+ Meterhohe Fichten, die schon viele Jahre standen, wurden vom Borkenkäfer zerstört. © Sarah Lorencic

„Ein Baumgutachter hatte festgestellt, dass alle vom Käfer befallen und dadurch so geschädigt sind, dass sie nicht mehr zu retten sind“, erklärt Heike Esken, die Vorsitzende des Presbyteriums, die Situation. Die Bäume sollen in Richtung der angrenzenden Weide gefällt werden, damit der Friedhof nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen wird.