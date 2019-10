Blackout im Rathaus - auch Straßen in der Umgebung offline, Anwohner irritiert

Halver - Kein Telefon, kein Internet. Das Rathaus ist nicht erreichbar und auch die Straßen in der Umgebung sind offline. Das ist passiert.

Große Baugruben an Schul- und Frankfurter Straße lassen es bereits erahnen: ein Kabel war defekt. Die Firma Seifer + Hummrich arbeitet seit heute Morgen an einem defekten Telefonkabel. "Wir wissen wie ärgerlich ein Ausfall von Netz und Telefon ist und bitten unsere Kunden um Geduld und Verständnis", teilt Stefanie Halle von der Telekom mit.

Morgens gegen 10 Uhr wurde das alte Kabel durchgeschnitten. Seit diesem Zeitpunkt ist das Rathaus telefonisch nicht erreichbar. Ebenso umliegende Straßen wie Schulstraße, Lohstraße, Tauberstraße, Langenscheid und Hermann-Köhler-Straße sind betroffen. Anwohner fragen sich, was es mit der Störung auf sich hat. Und wann sie behoben ist. "Unsere Technikteams arbeiten bereits mit Hochdruck an der Entstörung und setzen alles daran die Kunden so schnell wie möglich wieder ans Netz zu bringen", sagt Halle.

+ Arno Eisel flickt an einer Stelle das neue Telefonkabel zusammen. © Lorencic

Arbeiten sollen heute abgeschlossen werden

Vonseiten der Firma heißt es, man werde heute noch die Arbeiten abschließen. Wann genau das sein wird, sei noch nicht absehbar. Fest steht, das Kabel war defekt und musste umgehend repariert werden. Daher wurden Anwohner nicht darüber informiert, wie es bei anderen Baumaßnahmen sonst der Fall ist.

Insgesamt wurden rund 40 Meter Kabel erneuert. Grund für den Defekt war ein Wasserschaden.