Binyo and Friends am Samstag, 28. Januar, ab 20 Uhr in der Aula des AFG

Halver - „Ich werde auf jeden Fall neue Songs präsentieren“, kündigt der Halveraner Musiker Robin Brunsmeier alias Binyo für das Binyo-and-Friends-Konzert am Samstagabend an.

Zwar seien die Titel noch nicht in der Endfassung, „sie werden aber auf dem hoffentlich in diesem Jahr erscheinenden Album in ähnlicher Form ihren Platz finden“, sagt Brunsmeier.

Das Konzert Binyo and Friends findet am Samstagabend ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums statt. Wer vorab in drei neue Lieder von Binyo reinhören möchte, kann sich am Freitag noch in der Buchhandlung Kö-Shop ein Ticket zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf sichern. Auf der Karte ist ein Download-Code aufgedruckt, mit dem die Songs seit dem 21. Januar heruntergeladen werden können.

Abendkassen-Tickets kosten 12 Euro. Weitere Info unter www.sound-baeckerei.de