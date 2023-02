Etat 2023: Bildungsausschuss mit Bauchschmerzen

Von: Florian Hesse

Teilen

So könnte es aussehen: Doch in Halver hinkt der Ist-Zustand an den Schulen der digitalen Offensive offenbar beträchtlich hinterher. (Symbolbild) © Friso Gentsch

Die Politik in Halver sieht noch erheblichen Klärungsbedarf, was den Haushalt für das Jahr 2023 angeht.

Halver – Mit dem denkbar knappsten Ergebnis passierte der Verwaltungsentwurf am Mittwochabend den Ausschuss für Bildung und Jugend. Im Februar, so der Fahrplan, soll der Haushalt eigentlich durch den Rat verabschiedet werden. Von 13 stimmberechtigten Mitgliedern votierten fünf der SPD-Fraktion für den Entwurf. Die CDU mit drei Mitgliedern und die FDP mit einem enthielten sich. Gegen den Entwurf stimmten jeweils zwei Mitglieder von Grünen und UWG.

Kritik an mangelnder Transparenz

Mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit hielten insbesondere Dr. Sabine Wallmann (UWG) und Mathias Ihne (FDP) der Verwaltung an verschiedenen Stellen vor. Ob bei Millionenprojekten wie der Barrierefreiheit an Schulen oder der Ausweisung von Fremd- und Eigenmitteln der Stadt zur Digitalisierung des Schulbetriebs sei kaum erkennbar, wo Fördermittel nun ausgewiesen seien.

Insgesamt entflammte die Debatte im Fachausschuss aber weniger an der Zuordnung verschiedener Positionen, als vielmehr an Inhalten des Zahlenwerks, die im Lauf der Sitzung hinterfragt wurden.

Offener Ganztag

Beispiel dafür ist die Planung des Offenen Ganztagsbetriebs, der ab dem Schuljahr 2026/2027 mit einem Rechtsanspruch für die hereinwachsenden Jahrgänge verbunden sein wird. Wie das beispielsweise für die Regenbogenschule baulich rechtzeitig umsetzbar sei, wollte Mathias Ihne wissen. Das „Containerdorf“ auf dem Schulhof könne jedenfalls keine Lösung sein. Und Dr. Sabine Wallmann wie auch Regina Büchmann (Grüne) wunderten sich stark, warum anderthalb Jahre nichts passiert sei. Denn zu diesem Zeitpunkt bereits sei klar gewesen, dass eine Lösung her muss.

Allerdings, das machten Thomas Gehring und Kai Hellmann seitens der Stadt deutlich, hänge Halver an den Richtlinien des Landes und den entsprechenden Fördermitteln. Erbringe die Stadt im Vorfeld Leistungen, ohne zu wissen, was in die Förderkulisse passt, laufe man Gefahr, in die Förderschädlichkeit zu kommen.

Im Klartext: Was die Stadt an Bau- und Planungskosten erbringt, kann sie später nicht mehr geltend machen. Um den Zeitdruck zumindest etwas zu verringern, verständigte sich der Ausschuss darauf, bis zum Sommer zumindest eine Rahmenplanung vorzulegen, um sie mit der Politik abstimmen und schneller reagieren zu können.

Reizthema Digitalisierung

Weiteres Reizthema – nicht zum ersten Mal im Fachausschuss – war die schleppende Digitalisierung der Schulen. Es gibt erhebliche Fördermittel, die laut Kai Hellmann auch fristgerecht abgerufen wurden und werden. Doch der Ist-Zustand an den Schulen hinkt der digitalen Offensive offenbar beträchtlich hinterher.

Die betagten Beamer an der Humboldtschule seien kurz davor, „durchzubrennen“, beklagte Reiner Klausing, Leiter der Humboldtschule. Die Lindenhofschule, so Leiterin Monika Lauterbach, warte seit anderthalb Jahren auf einen simplen Monitor. Schnelles und stabiles Internet, so der Tenor, sei alles andere als selbstverständlich. Die Klagen kennt Kai Hellmann, zuständig für Schulfragen im Rathaus, doch er kennt auch die Probleme dahinter, wenn Formalien, neue Beantragungen, technische Entwicklungen und knappe personelle Ressourcen immer wieder Zeit kosten und Umschichtungen nötig machen.

Eine Lösung in dieser Frage gab es nicht. Die Digitalisierung an Halvers Schulen wird Thema bleiben.