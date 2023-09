Ermäßigte Deutschlandtickets für Halveraner Schüler

Von: Florian Hesse

Busfahren zum Spartarif für alle Halveraner Schüler: Auf diese Lösung hat sich die Kommunalpolitik jetzt verständigt. Ab Mitte kommender Woche können ermäßigte Monatsabos für das Deutschlandticket beantragt werden. © Florian Hesse

Mitte nächster Woche können die Anträge in den Schulen gestellt werden.

Halver – Gute Nachricht für etwa 1200 Kinder und Jugendliche, die Halvers Schulen besuchen: Wer bislang keine Fahrtkostenerstattung erhalten hat, kann nun zum ermäßigten Preis von 29 Euro im Monat ein Deutschlandticket erwerben. Die vergünstigten Deutschlandtickets gelten zunächst für das laufende Schuljahr, also bis zum 31. Juli 2024.



Der Ausschuss für Bildung und Jugend der Stadt Halver stimmte am Mittwoch einer entsprechenden Vereinbarung mit der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) zu. Das Angebot gilt für alle Halveraner Schulen, das heißt, die Grundschulen Regenbogenschule (Hauptstandort am Pestalozziweg und Teilstandort in Oberbrügge) und Lindenhofschule, das Anne-Frank-Gymnasium und die Humboldtschule.



Anträge nächste Woche erhältlich

Die Anträge werden ab Mitte kommender Woche in den jeweiligen Schulsekretariaten ausgegeben. Die Anträge sind dann per E-Mail an abo@mvg-online.de zu senden. Alternativ können sie auch im Kunden-Center in Lüdenscheid abgegeben werden. Auch der Versand der Anträge per Post ist möglich an MVG Abo-Service, Postfach 20 40 in 58470 Lüdenscheid.



Damit entfällt, zunächst für dieses Schuljahr befristet, ein Problem für viele Familien, wenn der Wohnort zu nah an der jeweiligen Schule liegt, um einen Fahrtkostenzuschuss beziehungsweise die Erstattung zu erhalten. Für den Monatsbeitrag von 29 Euro können sie aber nicht nur in den Bus zur Schule oder nach Hause steigen, sondern das Ticket gilt deutschlandweit.



Nicht nur für den Weg zur Schule

Mit dem Deutschlandticket, das ansonsten 49 Euro kosten würde, kann der komplette Nah- und Regionalverkehr in Deutschland genutzt werden, das heißt, alle Linienbusse, U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen und RE/RB-Züge.



Was die Entscheidung am Ende an Mehrkosten bedeutet für Stadt und MVG, ist im Vorfeld nicht genau einzuschätzen und hängt auch von der Zahl der Nutzer ab. Die politische Entscheidung für das Angebot hatte sich bereits vor den Sommerferien abgezeichnet und musste noch vertraglich mit der MVG abgestimmt werden.



Eine Alternative für die Stadt Halver hätte ebenso sein können, auf das Angebot des ermäßigten Tickets zu verzichten und es lediglich den ohnehin erstattungsberechtigten Kindern zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden gewesen wäre ein Einsparpotenzial von etwa 110 000 Euro.



Land übernimmt offenen Betrag

Diese Summe stellt die Stadt Halver wie andere Kommunen im Märkischen Kreis nun der MVG für einen gesonderten Fonds zur Verfügung, um deren Mehrkosten auszugleichen. Sollten die von den Schulträgern eingesparten und dem Fonds des jeweiligen Verkehrsverbundes zugeführten Mittel nicht ausreichen, die Differenz zwischen ermäßigtem Deutschlandticket und dessen Normalpreis auszugleichen, wird das Land den offenen Betrag übernehmen.



Ob dieses Finanzierungsmodell durchzuhalten ist über dieses aktuelle Schuljahr hinaus, sei noch nicht absehbar, sagt Kai Hellmann, Schulexperte der Halveraner Stadtverwaltung. Sollte das Deutschlandticket im kommenden Jahr teurer werden oder sich das Land aus der Finanzierung zurückziehen, würde das Verfahren dann neu überdacht werden müssen.