Neubaugebiete auf der Kippe?

Von: Florian Hesse

Arnsberg meldet Bedenken an zur Planung für Schillerstein und Herksiepe © Florian Hesse

Darf die Stadt Halver die Flächen am Ende des Linger Weges erschließen? Oder werden sie zum Millionengrab für die Stadt?

Halver - Werden die potenziellen Baugebiete Schillerstein und Herksiepe zum Millionengrab für die Stadt? Die Sorge hegt die Vorsitzende des Planungsausschusses, Martina Hesse (CDU). Und seit der Ratssitzung vom Montag steht sie mit ihrer Befürchtung nicht mehr allein. Die Bezirksregierung in Arnsberg hält die Vorhaben offenbar für „rechtswidrig“.

Der Rat erfuhr bis Montag davon nichts. Fast beiläufig tauchte der Begriff auf, als Bürgermeister Michael Brosch ihn in seiner Rede zur Haushaltseinbringung benutzte, nämlich zur Begründung für eine vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B im Zusammenhang mit möglichen Einnahmeausfällen aus Grundstücksverkäufen. Im O-Ton: „Der Einleitungsbeschluss nach §13b BauGB im Jahr 2021 für die Neubaugebiete Herksiepe/Schillerstein ist rechtswidrig. Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken sind damit im kommenden Jahr nicht zu erwarten.“



Gesprächstermin nächste Woche

Wie ernst die Lage ist, präzisierte im Anschluss Kämmerer Simon Thienel, verantwortlich für die Bauleitplanung in Halver, in seiner Rede: „Am 19.12. fahren wir zum Beispiel nach Arnsberg in Sachen Herksiepe/Schillerstein und Co.“



Rund 1,3 Millionen Euro hatte die Stadt AA-Informationen zufolge für den Erwerb der Flächen in der Verlängerung des Linger Weges bezahlt. Im Dezember 2019 tauchte die Erschließung des Bereichs Schillerstein, kurz darauf auch die angrenzende Fläche Herksiepe in der Bauleitplanung auf. Politisch unumstritten waren sie nie. Dass sie aber auf der Kippe stehen könnten, war am Montag neu für den Rat.



Als Erste stieg die Vorsitzende des Planungsausschusses unter dem Punkt Anfragen ins Thema ein. Weshalb das Vorhaben denn rechtswidrig sei, wollte sie wissen. „Ich vermisse ein spürbares Engagement der Verwaltung, das so nicht hinzunehmen“, gab Martina Hesse dem Bürgermeister und dem Kämmerer als Auftrag auf den Weg.



Dies sei vom Regierungspräsidenten „so dargestellt“, äußerte sich dazu Michael Brosch und wurde auch auf weitere Nachfragen nicht konkreter. Unter anderem Uwe Leinung aus der Grünen-Fraktion wollte wissen, „warum wir das Schreiben des RP nicht kennen?“. Denn die Politik habe „viel Herzblut in das Projekt hineingesteckt“. Er sehe mit der Verweigerung aus Arnsberg „die Planungshoheit der Kommune ausgehöhlt“. Die Zustimmung der Grünen zu einem Neubaugebiet war in der Entstehungsgeschichte damit verbunden, dass Schillerstein und Herksiepe unter hohen ökologischen Standards entwickelt werden sollten.



Politik fragt nach

Neugierig wurde auch Sascha Gerhardt. Ob die Verwaltung denn bereit sei, die Planung nötigenfalls vor Gericht zu verteidigen, wollte er wissen. „So weit ist es noch nicht“, entgegnete ihm Brosch und stellte einen möglichen „Kompromiss“ nach dem kommenden Termin in Arnsberg in Aussicht. Und er sicherte zu, die Politik im Anschluss umgehend von den Ergebnissen zu informieren.



Damit standen in der Jahresabschlusssitzung des Rates aber immer noch zwei Fragen im Raum: die nach der inhaltlichen Begründung der Ablehnung aus Arnsberg und die nach dem zeitlichen Ablauf, konkret, seit wann der Verwaltung bekannt gewesen sei, dass die intensiv diskutierten Baugebiete auf der Kippe stehen könnten.



Erklärungen nachgereicht

Zum Zeitpunkt wollten sich Thienel und Brosch nicht festlegen. „Vermutlich November“, so der Bürgermeister auf die Nachfragen. Und man werde den Fraktionsspitzen das Arnsberger Schreiben am Dienstagmorgen direkt weiterleiten, um auch die inhaltlichen Fragen zu beantworten, wie Thienel zusicherte. Das reichte dem Rat allerdings nicht aus. Alle Mitglieder des Gremiums sollten Kenntnis erhalten, verlangte Kristian Hamm aus der UWG.



Die Antwort erfolgte am Dienstagnachmittag – und löste in der Politik mindestens Erstaunen aus. Die Post vom RP trägt den Eingangsstempel vom 16. September (Schillerstein) beziehungsweise 12. September (Herksiepe). Hauptausschuss und Rat hatten demnach am 21. und am 26. September getagt, ohne Kenntnis des Vorgangs zu erhalten.



Und im Fachausschuss für Planung und Umwelt am 30. November war trott expliziter Nachfrage von Kurt-Dietrich Neuhaus zum Sachstand kein Wort über die mögliche Rechtswidrigkeit gefallen. Die Beantwortung findet sich in der Niederschrift: „Die Anfrage zum BP Herksiepe/Am Schillerstein von Hr. Neuhaus, beantwortet Hr. Thienel dahingehend, dass Fr. Luchterhandt viele Best Practice-Beispiele erarbeitet habe. Der Arbeitskreis Energie und Umwelt wird hierzu eine Ortsbesichtigung durchführen. Der aktuelle Stand der Bauleitplanung wird von Hr. Kaczor vorgestellt. § 13 b Verfahren, ggfls. Umstellung auf ein normales Verfahren.“