Bewährtes und Neues beim Halveraner Herbst

Halver - Alles wie immer – und doch ist manches ganz anders. Zum 26. Mal findet am Sonntag, 30. September, der Halveraner Herbst statt. Der Allgemeine Anzeiger hat mit Matthias Clever, Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing Halver, über den Stand der Planungen gesprochen.

Wie viele Aussteller wird es in diesem Jahr geben?

Wie in den Vorjahren auch, sind es rund 120 Vereine, Handwerker und Kunsthandwerker, die sich präsentieren, ihre Waren anbieten und die Besucher unterhalten. Ein weiteres Wachstum ist kaum möglich, weil der Platz nicht ausgedehnt werden kann und soll.

Gibt es deutliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren?

Auch in diesem Jahr wird es im Rahmen des Halveraner Herbstes eine kleine Autoschau der Halveraner Kfz-Händler geben. Und wie im vergangenen Jahr wird diese nicht mehr am ZOB veranstaltet, sondern im Bereich des neuen Einkaufszentrums am Bahngelände. Dort mussten die Aussteller im vergangenen Jahr noch mit Baustellenverhältnissen leben, in diesem Jahr finden sich dort wesentlich bessere Bedingungen.

Wann geht es los?

Um 10 Uhr startet an dem Sonntag ein musikalisches Vorprogramm auf der großen Bühne am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). 15 Minuten später beginnt an gleicher Stelle der ökumenische Gottesdienst. Der Markt wird dann um 11 Uhr von der stellvertretenden Bürgermeisterin Monika Ebbinghaus und der 1. Vorsitzenden des Vereins Stadtmarketing Christina Teipel-Pickelein eröffnet. Die Geschäfte in Halver öffnen an diesem Tag zwischen 13 und 18 Uhr. Außerdem spielt das Fanfarencorps Landskrechte Halver.

Welches Programm erwartet die Besucher?

Das Rahmenprogramm findet vor allem auf der großen Bühne am ZOB statt. Dort treten unter anderem heimische Chöre auf, aber auch das Schlangenmädchen Lina wird zeigen, was mit einem durchtrainierten Körper alles möglich ist. Country-Musik und Line-Dance sind dort ebenfalls zu sehen. Geplant ist auch eine große Greifvogelschau.

Gibt es wieder einen Bauernmarkt?

Der Bauernmarkt findet, genau wie der Halveraner Herbst selbst, zum 26. Mal statt – und das am Kulturbahnhof. Dort sind dann wieder heimische Nutztiere zu finden und es gibt auch wieder die Möglichkeit, ganz eng mit einigen dieser Tiere in Kontakt zu kommen und sie zu streicheln. Auch wird es wieder eine Strohhüpfburg für die jungen Besucher geben.

+ Neben dem Kulturbahnhof findet der Bauernmarkt mit Tieren zum Anfassen statt. © Reichelt

Gibt es außerdem noch ein spezielles Programm für die Kinder?

Auf dem Jugendheimplatz finden sich acht Attraktionen für die jungen Besucher. Auch dort wird es eine große Hüpfburg geben.

Und was ist mit dem Handwerkermarkt, der am 1. Mai wegen einer Unwetterwarnung abgesagt werden musste?

Der Handwerkermarkt findet zeitgleich mit dem Halveraner Herbst statt – und das auf dem Gelände des Alten Marktes. Dort wird es auch eine Bühne geben, die von den Handwerkern in Eigenregie bespielt wird. Livemusik ist dort dann auf jeden Fall zu hören.

Gibt es noch die Möglichkeit für Kurzentschlossene mit einem eigenen Stand auf dem Halveraner Herbst vertreten zu sein?

Noch können sich potenzielle Standbetreiber melden. Möglich ist das beim Verein Stadtmarketing Halver, der unter der Rufnummer 0 23 53/6 66 72 91 zu erreichen ist.