Lange Partynacht? Betrunken am Steuer in den frühen Morgenstunden

Von: Sarah Lorencic

Eine 21-Jährige hatte einen Promillewert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. (Symbolbild) © dpa

Im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag der Wert des Alkohols einer 21-jährigen Frau als sie von der Polizei kontrolliert wurde.

Halver – Ziemlich betrunken war eine 21-Jährige am Steuer in den frühen Morgenstunden. Am Samstag, 15. April, kontrollierte Polizeibeamte eine Autofahrerin gegen 6.30 Uhr.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, wie die Polizei berichtet. Der Fahrerin wurde auf der Polizeiwache in Lüdenscheid eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkohol am Steuer: Ab 1,1 Promille eine Straftat

Alkohol am Steuer ist in Deutschland ab einem Promillewert von 0,5 eine Ordnungswidrigkeit, die laut Bußgeldkatalog Alkohol mit Geldstrafen, Punkten in Flensburg und Fahrverboten belegt wird. Ab 1,1 Promille gilt Fahren unter Alkohol als Straftat und es drohen nicht nur Punkte und Führerscheinentzug, sondern auch hohe Geld- oder Freiheitsstrafen. Wer Auffälligkeiten im Straßenverkehr zeigt oder einen Unfall verursacht, muss schon bei einem Alkoholgehalt von 0,3 Promille am Steuer mit Strafen rechnen. Dann ist nämlich der Straftatbestand erfüllt und es drohen dieselben Konsequenzen, wie beim Fahren mit 1,1 oder mehr Promille.

Für Fahranfänger und Fahrer unter 21 Jahren gilt abweichend die Null-Promille-Grenze. Ein Verstoß dagegen führt in der Probezeit zur Teilnahme an einem Aufbauseminar sowie zur Verlängerung der Führerschein-Probezeit. Bei mehrmaligen Verstößen während der Probezeit kann es zum Führerscheinentzug kommen.

Eine Strafe für das Fahren unter Alkoholeinfluss gibt es übrigens auch für Fahrradfahrer. Zwar gilt hier eine hohe Grenze von 1,6 Promille, bevor eine Straftat vorliegt, es drohen aber auch Strafen, wenn ein Radfahrer ab einem Promillewert von 0,3 auffällig fährt oder einen Unfall baut. Die Strafen wirken sich gegebenenfalls sogar auf den Führerschein des Betroffenen aus.