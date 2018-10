Halver - Die Lust auf frisches Brot brachte einem 75-jährigen Halveraner jetzt eine Anzeige ein

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ermittelt sie aktuell gegen den Senior wegen Diebstahls. Zeugen gaben an, der Mann habe am Donnerstagmorgen in einem Supermarkt in Halver altes, billigeres Brot vom Vortag gegen frisches Brot ausgetauscht. An der Kasse bezahlte er für das alte Bio-Brot. Ein Mitarbeiter hatte die Tat beobachtet und erstattete Anzeige. Der Wert der "Beute": 2,49 Euro.