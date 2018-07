Wieder falsche Polizisten am Telefon

Halver/Schalksmühle - Sieben Anrufe von falschen Polizeibeamten gingen am Dienstag bei Halveranern ein. Und auch in Schalksmühle kam es Anfang der Woche wieder zu solchen Vorfällen.

Nicht zum ersten Mal versuchen Unbekannte ihre Masche am Telefon umzusetzen. Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und fordern Geld und Wertsachen. In manchen Fällen wird auch von einem Einbruch in der Nachbarschaft gesprochen, darauf folgen Anweisungen, wie sich die Leute verhalten sollen.

In keinem der Fälle in dieser Woche hatten die Betrüger erfolgt. Die Betroffenen handelten richtig und riefen sofort die Polizei. Diese richtete ein "Lob an die Geschädigten für ihr umsichtiges Verhalten".

Die Polizei warnt nun vor weiteren Vorfällen. Bei solchen Anrufen sollen sich die Betroffenen wie folgt verhalten:

Über den Vorfall reden: Verwandte und Bekannte sollten informiert und sensibilisiert werden, um nicht ebenfalls auf die Telefon-Masche der Betrüger hereinzufallen.

Keine Unbekannten in die eigene Wohnung lassen.

Von vermeintlichen Amtspersonen eine Legitimation fordern.

Beim geringsten Zweifel bei der entsprechenden Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt.

Am Telefon niemals Details zu finanziellen Verhältnissen preisgeben.

Niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben.