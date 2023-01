Betrüger arbeiten mit Link per E-Mail

Von: Sarah Reichelt

Ein Halveraner wurde Opfer von Betrügern. © Dominic Lipinski

Über einen Link in einer E-Mail hatten Betrüger bei einem Mann Erfolg. Sie erbeuteten einen dreistelligen Betrag.

Halver – Betrüger waren in einem Fall in Halver wieder am Werk. Diesmal gelang es den unbekannten Tätern, einen dreistelligen Betrag zu erbeuten. Das teilt die Polizei am Montag mit.



Bereits Ende des vergangenen Jahres 2022 bot ein 34 Jahre alter Mann aus Halver zwei Karten für ein Event in einem Kleinanzeigenportal im Internet an. Laut Angaben der Polizei meldete sich nach kurzer Zeit eine angebliche Interessentin auf die Anzeige des Halveraners. Sie bat ihn, ihr seine E-Mail-Adresse zukommen zu lassen. Der 34-Jährige gab seine Adresse weiter und erhielt wenig später eine E-Mail über eine angeblich getätigte Zahlung der Käuferin mit einem Hyperlink. Als der Halveraner auf den Link klickte, wurde er aufgefordert, Daten seiner Kreditkarte anzugeben. Das machte der 34-Jährige dann auch.



Einen Tag später stellte er dann laut Angaben der Polizei fest, dass ein mittlerer dreistelliger Betrag von seinem Konto abgebucht und auf ein Konto in der Schweiz überwiesen wurde. Er wurde Opfer eines Betrugs.