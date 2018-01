Betriebsrat in Sicht für Escha und Turck

Halver - Für rund 1200 Beschäftigte im Metall- und Elektrobereich in Halver zeichnet sich erstmals eine innerbetriebliche Interessenvertretung ab. Mit Escha und Turck geht es dabei um die größten Unternehmen in der Stadt.

Für Escha liegt dem Allgemeinen Anzeiger eine einvernehmliche Erklärung der Industriegewerkschaft Metall und der Unternehmensleitung vor. Im Wortlaut: „Die IG Metall Märkischer Kreis und die Geschäftsführung der Escha GmbH & Co. KG in Halver haben sich darauf verständigt, dass Mitte Januar 2018 eine Wahlversammlung zur Einleitung von Betriebsratswahlen bei Escha durchgeführt wird. Bisher verfügt das Familienunternehmen noch nicht über einen Betriebsrat.“

Infostand der IG Metall beim Halveraner Herbst

Dazu Torsten Kasubke, Geschäftsführer der IG Metall im Märkischen Kreis: „Auf dem letztjährigen ‚Halveraner Herbst‘ war die IG Metall mit einem Informationsstand vertreten. Im Gespräch mit Beschäftigten der Firma Escha ist die Idee entstanden, einen Betriebsrat zu installieren. Nach entsprechender Absprache mit den Mitgliedern habe ich Kontakt zur Geschäftsführung ... aufgenommen. Schnell wurde klar, dass die Geschäftsführung dem Wunsch der Mitarbeiter nachkommt und Mitte Januar im ersten Schritt eine Wahlversammlung zu einer späteren Betriebsratswahl durchgeführt werden kann.“

Konstruktive Zusammenarbeit

„Die Escha-Geschäftsführer Dietrich Turck und Marco Heck begrüßen die gemeinsam mit der IG Metall abgestimmte Vorgehensweise und bauen auf eine konstruktive Zusammenarbeit“. heißt es in der Mitteilung weiter. „Auch bei der Firma Turck werden wir eine Wahlversammlung durchführen. Dazu werden wir in Kürze die Beschäftigten gesondert informieren. Es ist unser Ziel, dass die beiden größten Unternehmen in Halver in diesem Jahr eine betriebliche Interessenvertretung wählen werden. Dabei setzen wir auf das Engagement der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, aber auch auf die Kooperation der Arbeitgeber, den Rahmen für Interessenvertretungen gemäß Betriebsverfassungsgesetz zu bieten“, sagt Torsten Kasubke auf Nachfrage des Allgemeinen Anzeigers.