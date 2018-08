Rudi Olson blickt auf ein Leben am Halveraner Bürgerzentrum am Park zurück

Das Heimatmuseum ist schon in die Villa Wippermann umgezogen, die Räume sind aber noch immer mit Exponaten belegt, die sich über die Jahre angesammelt haben. Rudi Olson kann zu so gut wie jedem Gegenstand eine Geschichte erzählen.

Halver - Es ist Sommer 1978 als ein 38-jähriger Mann von Schwenke in die Halveraner Innenstadt zieht. Was zunächst als Nebenjob beginnt, wird das Vereinsleben für viele Halveraner über Jahrzehnte beeinflussen. Denn der 38-Jährige heißt Rudi Olson.

Mehr als 40 Jahre später wohnt er noch immer an der Von-Vincke-Straße 24, direkt gegenüber vom Bürgerzentrum am Park. Seine Aufgabe: Beide städtischen Gebäude in Schuss halten, Vereinen und Gruppen die Räume aufschließen, bei Fragen oder Problemen zur Verfügung stehen und eigentlich alles, was sonst noch anfällt. Momentan kommt auch noch Entrümpelung dazu, denn: Das Bürgerzentrum soll bekanntlich in das Gebäude der Ganztagsschule einziehen und die Häuser an der Von-Vincke-Straße 22 und 24 abgerissen werden. Bis zum 17. September bleibt es noch geöffnet, dann geht es erst am 1. Oktober in den neuen Räumen weiter.

Dass hier nicht nur zwei Häuser, sondern jahrzehntelange Geschichte, Erinnerungen und Erlebnisse abgerissen werden, wird spätestens klar, wenn Rudi Olson von seinem Leben am und für das Bürgerzentrum erzählt. Das Haus Nummer 24, in dem heute noch Olsons Wohnung und in mehreren Räumen viel Stauraum für Utensilien aus dem Bürgerzentrum und Sachspenden für Flüchtlinge sind, war anfangs das Heim des DRK-Ortsvereins. Sogar die Blutspende wurde dort gemacht, bevor der Platz zu eng wurde und sie erst in die Real- und schließlich in die Ganztagsschule umzog.

Hausmeister anfangs nur Nebenjob

Am 26. November 1979 dann ein Meilenstein: Im Obergeschoss an der Von-Vincke-Straße 22 eröffnet das Heimatmuseum. „Das weiß ich noch ganz genau“, erinnert sich Olson. Die Exponate seien vorher im Untergeschoss gesammelt und restauriert worden. Zu dieser Zeit ist die Hausmeister-Tätigkeit für Rudi Olson noch immer ein Nebenjob. Vier Jahre arbeitet er insgesamt noch bei der Firma Volkenrath. „Irgendwann wurde das zu viel“, erklärt er, wie er schließlich Vollzeit-Hausmeister und gute Seele des Bürgerzentrums wurde.

+ Viele Erinnerungen hängen an den beiden Gebäuden. Rudi Olson hat dort einen Großteil seines Lebens verbracht, den letzten Urlaub gab es vor etwa 10 Jahren. © Ludwig



Rund um die Uhr stand er mehr als vier Jahrzehnte zur Verfügung, bei fast jeder Frage hatte er die passende Antwort parat. „Ich konnte immer allen helfen, weil ich mittlerweile einfach alles wusste.“ Überraschungen und neue Situationen gab es für Olson trotzdem einige im Laufe der Jahre. Vor etwa 20 Jahren seien unter dem Dach hängende Fledermäuse durch ein offenes Fenster in die Wohnung geflogen. „Bis ein Uhr nachts habe ich gebraucht, um sie wieder raus zu bekommen. War die letzte gerade raus, da kam schon wieder die nächste reingeflogen“, erzählt der 78-Jährige.

Fledermäuse in der Wohnung

Trotz der städtischen Lage gebe es rund um das Bürgerzentrum viele Tiere. „Die Elstern kloppen sich immer in der Dachrinne und eine Zeit lang hat jeden Tag ein Eichhörnchen gewartet, dass ich aus dem Haus komme. Ich habe es Berta genannt“, sagt er und lacht. Auch Schwalben brüten unter dem Dachvorsprung und Olson hat sogar schon Rehe auf dem Hof gesehen. Eine Katze hatte weniger Glück, sie sei ihm mal unbemerkt ins Heimatmuseum gefolgt und dort drei Tage lang eingesperrt gewesen. „Die hat sich gefreut, als ich wieder kam.“

Aber auch mindestens eine Familie sei quasi im Bürgerzentrum entstanden. Rudi Olson erzählt, wie einmal ein Paar einen ausgestopften Storch auf einer Vitrine entdeckte. „Komm hier raus, das geht nicht gut“, habe noch der Mann gesagt, bevor das Paar verschwunden sei. „Sechs Wochen später kamen die beiden wieder vorbei. Da war sie in anderen Umständen“, erinnert sich Olson. Auf seinem Weg nach draußen geht er an einer Pflanze vorbei. „Die ist 37 Jahre alt. Kaffee und Reden!“, verrät er sein Pflegegeheimnis.

Auch wenn in den vergangenen vier Jahrzehnten einiges zu kurz gekommen sei – Olsons letzter Urlaub liegt 10 Jahre zurück – würde er es jederzeit genau so wieder machen. „Es war ein erfülltes Leben.“ Viele Mitarbeiter hat er kommen und gehen sehen, nun muss auch er seine mittlerweile 19 Schlüssel abgeben. Ob er den etwa 200 bis 300 wöchentlichen Bürgerzentrum-Besuchern auch in der Ganztagsschule regelmäßig begegnen wird? „Wir werden schauen, wie das wird.“