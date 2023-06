Nach tödlichem Unfall: Auch Kirmes-Familie in Halver trauert

Von: Florian Hesse

Die Beschicker der Kirmesveranstaltungen sind bestens vernetzt. Der Unfall aus Oberhausen war zehn Minuten später auf dem Platz in Halver bekannt. © Florian Hesse

„Alle waren traurig und tief betroffen.“

Halver - Mit großer Anteilnahme hätten die Schausteller der Halveraner Kirmes auf den tragischen Unfalltod eines 17 Jahre alten Mitarbeiters auf der Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade reagiert. „Die Nachricht war zehn Minuten später hier auf dem Platz angekommen“, sagt Platzmeister Lutz Eicker.

Die Familien der Schausteller seien untereinander bestens vernetzt, vielfach auch verwandt. Für die Zeit der Veranstaltungen leben sie über Tage und Wochen dicht an dicht (Foto), kennen sich persönlich und über viele Jahre. Die Information habe sich blitzartig verbreitet. „Das war bundesweit sofort rum“, sagt auch Mitorganisator Hans-Peter Moch.

„So etwas möchte ich nie erleben, wenn Halver betroffen wäre“, so Eicker. „Ich gehe davon aus, dass ich nach der Beratung im Krisenstab die Veranstaltung für beendet erklären würde“, so seine Überlegung.

In Oberhausen lief die Kirmes am Sonntag weiter, wenn auch in gedämpfter Form. Beim Unfallopfer, der auf noch nicht abschließend geklärte Weise an einem Fahrgeschäft zu Tode kam, handelt es sich um den Sohn einer Schaustellerfamilie. In Halver war das Unglück auch am Montagvormittag Gesprächsthema an den Fahrgeschäften.