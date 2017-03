Besucherrekord in der Herpine

Halver - „Wer hätte das gedacht!“ Einen neuen Besucherrekord vermeldete Dietrich Turck, 1. Vorsitzender des Freundeskreises Waldfreibad Herpine, am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in den Räumen des Escha-Neubaus an der Märkischen Straße.

Trotz des verregneten Starts in die Saison hätten 43 445 Badegäste das Waldfreibad Herpine im Vorjahr besucht. Wie anhand seiner bilderreichen Präsentation abzulesen war, stieg die Besucherkurve ab Mitte August mit den heißen Spätsommertagen steil an.

Es habe sich bezahlt gemacht, das Waldfreibad bis 18. September zu öffnen, betonte der 1. Vorsitzende. Der Bekanntheitsgrad der Herpine habe sich dadurch, zumal vielerorts Freibäder zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen waren, erheblich steigern lassen. „Das war eine tolle Saison!“ Eine solche könne man jedoch nur organisieren und umsetzen, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Die sehr gut besuchten Tage seien für alle eine immense Herausforderung gewesen – vor allem am Kiosk.

„Wir brauchen auch in der konkreten Saison Leute, die am Kiosk helfen, speziell am Wochenende“, mahnte der Vorsitzende Unterstützung und helfende Hände an. Durch die vielen Besucher habe die Herpine GmbH ein Plus machen können.

Traditionell begann die gut besuchte Versammlung mit einem Imbiss in lockerer Runde. Im Zeitraffer gewährte Dietrich Turck, Bauherr und Escha Geschäftsführer, anschließend mit einem kleinen Film Einblick in die Bauphasen des Escha-Neubaus – von der Vision und ersten Skizzen bis zum fertigen Gebäude. Über stimmungsvolle Impressionen der 2016er Eröffnungsfeier der Herpine gelang der Brückenschlag zum Waldfreibad.

Zwei große Investitionen habe der Freundeskreis im Vorjahr getätigt, erläuterte Turck. Zum einen sei dies eine Markise für das Kinderbecken gewesen, zum anderen sei in eine Schaukel und einen Sandkasten investiert worden.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen an der Spitze des Vereins: En bloc bestätigte die Versammlung Dietrich Turck als 1. Vorsitzenden, Petra Smigay-Müller als Kassiererin, Erika Held als Schriftführerin sowie die beiden Kassenprüfer Inge Zensen und Armin Tomaschewski in ihren Ämtern. Einstimmig sprach die Versammlung den Gewählten ihr Vertrauen aus.

Als Termin der Saisoneröffnung nannte Dietrich Turck den 7. Mai. Geplant seien 2017 Spielnachmittage – jeweils mittwochs – in den Sommerferien und Seniorentreffen (Bewohnerausflüge Bethanien). Wetterabhängig sei die Ausrichtung eines Volleyball-Turniers. Der Jazzfrühschoppen finde diesmal nicht in der Herpine, sondern in der Villa Wippermann statt. Eingeladen für Sonntag, 25. Juni, sind das Duo Yannick Monot & Helt Oncale. Als größere Investition im kommenden Jahr kündigte Dietrich Turck eine Beckensanierung an.