Winterspielplatz bricht erneut Besucherrekord

Halver - Der Besucherrekord des Winterspielplatzes von 133 wurde am zweiten Termin in diesem Jahr erneut gebrochen. Am Montag kamen 143 Kinder in die Räume der FeG Halver um zu toben, zu basteln und zu werken.

Neben Hüpfburg und Rollenrutsche, die schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Aktion sind, wurde in diesem Jahr auch ein Bällebad für die Kinder aufgestellt. Viele kleinere Spielgeräte sorgten außerdem für Abwechslung, während die Begleitpersonen bei Kaffee und Kuchen plauderten.

Am Montag vermittelte in einer kurzen Spielpause der Intensivpädagoge Michael Kasterke eine biblische Botschaft. Er ist Pastor der Einrichtung „jbs:aufwärts“, einem Arbeitszweig der evangelischen Gesellschaft.

Der nächste und letzte Termin des Winterspielplatzes für 2017 ist am Montag, 13. Februar, von 15 bis 18 Uhr erneut an der Von-Vincke-Straße 25a. Das Spielangebot ist kostenlos. Für Fragen steht Vivian Begerau unter Tel. 01 57 / 56 18 92 33 zur Verfügung.