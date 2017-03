Besucher strömen am Eröffnungstag in die Villa Wippermann

Zahlreiche Besucher schauten sich nicht nur die Ausstellung des Heimatmuseums in der oberen Etage an.

Halver - „Herzlich willkommen in der Villa Wippermann“. Mit diesen Worten begrüßte am Sonntag „Hausherr“ Wilhelm Helbert, Vorsitzender des Heimatvereins, die Besucher in der ehemaligen Fabrikantenvilla. Nach der offiziellen Eröffnung am Donnerstag konnten sich am Sonntag alle Halveraner von dem gelungenen Umbau überzeugen.

„Wir sind bisher äußerst zufrieden mit den Besucherzahlen. Die Menschen kommen wirklich in Strömen“, zog Wilhelm Helbert gegen Mittag schon ein erstes Fazit. Und tatsächlich nutzen viele Besucher das gute Wetter, um einen Bummel durch die Stadt mit einem Abstecher in das neue Domizil des Heimatmuseums zu machen.

Wilhelm Helbert wurde dabei nicht müde, die Besucher auch an einen Eintrag ins Gästebuch zu erinnern. „Schließlich wollen wir wissen, wie viele Besucher heute da waren.“

Im Erdgeschoss wartete die Künstlerin Jana Eilhardt, die ihre Ausstellung „Halver Heimat?“ präsentierte. Schnell kam Eilhardt über die Stadt und die Kunst sowie ihre Werke, bei denen es sich in erster Linie um verschiedene Druckgrafiken handelt, mit den zahlreichen Besuchern ins Gespräch.

Ein Stockwerk darüber präsentiert das Heimatmuseum einen Teil seiner Schätze. Besonders beliebt unter den Besuchern waren die alten Stadtansichten Halvers. Auf einem kleinen Modell der Stadt gingen viele auf die Suche nach der „eigenen“ Straße.

Begeistert zeigten sich die Besucher durchweg von den gelungenen Umbau- und Renovierungsarbeiten. Begriffe wie „wunderschön“, „erstaunlich“ und „fantastisch“ fielen am Sonntag immer wieder. Viel Lob also für die neuen Ausstellungsräume – und die Ausstellung.