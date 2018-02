E-Book: Entscheidung zwischen Nostalgie und Fortschritt

+ © Reichelt © Reichelt

Halver - 2014 hatten E-Books, elektronische Bücher, ihren Höhepunkt. 24,8 Millionen Bücher in digitaler Form wurden damals in Deutschland verkauft. Silke Berges, Inhaberin des Kö-Shops an der Mittelstraße, hat diesen Boom in ihrer Buchhandlung gemerkt. Doch die elektronischen Werke durchleben derzeit erneut einen Wandel.