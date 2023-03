Besonderes Gedenken: Schweigeminute für verstorbene Polizisten

Von: Carolina Ludwig

Die Halveraner Polizisten gedachten der verstorbenen Kolleginnen und Kollegen weltweit. © Carolina Ludwig

Seit 2019 wird weltweit jeweils am 7. März Polizistinnen und Polizisten gedacht, die im Dienst zu Tode gekommen sind. Auch die Polizeiwache Halver hat sich am Dienstag an der Aktion beteiligt und mit einer Schweigeminute der verstorbenen Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt gedacht.

Halver - Ins Leben gerufen wurde der Gedenktag 2019 von der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation – Interpol unter dem Namen „International Day of Remembrance for Fallen Officers“. Weltweit soll an die Tausenden Polizeibeamtinnen und -beamte erinnert werden, die im Rahmen ihrer Pflichtausübung ihr Leben verloren haben.

Die Polizei NRW unterstützt den Gedenktag und rief die Wachen in Nordrhein-Westfalen dazu auf, sich an der Schweigeminute zu beteiligen. Nicht nur auf den Wachen, sondern auch im Innenministerium wurde daher am Dienstag um 10 Uhr verstorbenen Beamtinnen und Beamten und ihren Angehörigen gedacht. Auch die Halveraner Polizistinnen und Polizisten schlossen sich gemeinsam mit Wachleiter Nils Haböck (im Bild rechts) dem Gedenken mit einer Schweigeminute an.