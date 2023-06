Besondere Yoga-Einheit: Auge in Auge mit der Kuh

Von: Monika Salzmann

Ramona Hesse (rechts) und Yoga-Lehrerin Martina Schmitz boten „Kuh-Yoga“ auf dem Hof Berbecker. © Salzmann, Jakob

Mit Kühen auf die Yoga-Matte: Besonderes Angebot auf dem Hof Berbecker in Anschlag.

Halver – Entschleunigung und Entspannung pur konnten Experimentierfreudige am Mittwoch beim Kuh-Yoga auf dem Hof Berbecker in Anschlag erleben. Im Rahmen der „Speed Dating“-Aktion der Landwirte – vom Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit im Landwirtschaftlichen Kreisverband Märkischer Kreis organisiert – lud Agraringenieurin Ramona Hesse auf dem Hof der Familie Berbecker zu einer Begegnung der besonderen Art.

Für Yoga an der frischen Luft, mit 250 neugierigen Kühen im Hintergrund, konnte sie Yoga-Lehrerin Martina Schmitz aus Halver und 15 Teilnehmerinnen begeistern. Auf der Wiese vor dem großen Stall rollten die Frauen ihre Yoga-Matten aus. „Auge in Auge mit der Kuh“, wie die Freundin von Christoph Berbecker formulierte, bot die etwas andere Yoga-Stunde ein besonderes Erlebnis. Die gebürtige Herscheiderin weiß um die wohltuende Wirkung der Übungen, die stressreduzierend und sich positiv auf die Nerven auswirken sollen. Schmitz, die seit einem Dreivierteljahr in Halver lebt und schon so manchen Kindergeburtstag auf dem Hof organisiert hat, ist dabei auch selber begeistert von dieser Art der Yoga-Übungen.

Durch die Anwesenheit der Kühe, die das ungewöhnliche Geschehen vor ihrem Stall neugierig verfolgten, wurde die beruhigende Wirkung auf Körper und Geist noch verstärkt. Behutsam führte Martina Schmitz Anfänger und Fortgeschrittene an die Yoga-Lehre heran. Damit alle Spaß an der Übungsstunde hatten, suchte sie genau die Mitte zwischen leichten und anspruchsvolleren Übungen. Nebenbei erläuterte sie ihren Teilnehmerinnen, warum die Kuh in Indien, der Heimat des Yoga, heilig ist.

Übungen wie Katze-Kuh, eine Rückenübung, die die Rückenmuskulatur anregt und beim Lösen von Verspannungen hilft, oder den Sonne-Mond-Gruß – der weniger bekannt ist als der Sonnengruß – baute sie in das Training aus Übungen im Stehen, Sitzen und Liegen beziehungsweise auf allen vieren ein. Auch „leidgeprüfte Schultern, auf denen wir alles Leid der Welt tragen“, kamen da zu ihrem Recht. Allein und zu zweit praktizierten die Teilnehmerinnen – durchweg Frauen – unterschiedlichste Übungen. Die Erwartungen, mit denen sie zum Kuh-Yoga gekommen waren, waren dabei recht unterschiedlich.

Durchweg Frauen ließen sich auf das Experiment „Kuh-Yoga“ ein und hatten dabei sichtlich Spaß. © Salzmann, Jakob

„Ich erhoffe mir, neue Übungen kennenzulernen“, sagte Katharina Berbecker, Mutter eines acht Monate alten Sohnes. Vor allem beruhigende Übungen standen auf ihrer Wunschliste ganz oben. Eveline Müller kannte Yoga aus dem Urlaub. „Hat Spaß gemacht“, war zu hören. Andere waren neugierig und meinten: „Ich habe so etwas noch nie gemacht“ oder „Mal aus dem Alltag rauskommen, mal etwas ganz anderes“.

„Auge in Auge mit der Kuh“ lernten die Teilnehmerinnen Yoga-Übungen im Stehen, Sitzen und Liegen sowie auf allen vieren kennen. © J. Salzmann

Sinn und Zweck der „Speed Dating“-Aktionen auf dem Bauernhof ist es, Begegnungen auf Bauernhöfen zu ermöglichen und wieder mehr Nähe zwischen der Bevölkerung und den landwirtschaftlichen Betrieben herzustellen. Das Wissen über die Landwirtschaft nehme ab, schilderte Doris Berbecker vom Hof Berbecker am Rande ihre Erfahrungen. Es gebe weniger landwirtschaftliche Betriebe und damit auch weniger Betriebe, die Kinder kennenlernen können.

Zufrieden und entspannt zeigte sich Ramona Hesse am Ende der Veranstaltung. Für eine mögliche Wiederholung ist sie durchaus offen. Wenn die Veranstaltung ein Erfolg werde, könne man das überlegen.