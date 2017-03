Das Besondere hinter dem Alltäglichen: Motive aus Mallorca

Halver - Palmen, Strand, Meer. Mandelbäume und urige Städtchen. Das ist es, was die meisten Urlauber sehen, wenn sie nach Mallorca reisen. Doch Arne Machel sieht mehr. Und genau das zeigte er den Gästen am Donnerstagabend bei einem Bilder-Vortrag im Vakt-Vereinsheim.

Der Fotograf sieht einzigartige Kunstwerke. Er entdeckt Farben und Formen – von der Natur und dem Zahn der Zeit geschaffen. Machel lässt sie für sich malen – und schaut ganz genau hin. Auf alte Scheunentore, kleine Bote, Jahrhunderte alte Holztüren. Sonne, Salz, Regen und Fäulnis haben sie verändert. Und genau das sind die Geschichten, die er sucht. Skurril, spannend, aber vor allem echt. Beispielsweise können uralte Olivenbäume aussehen wie Orks aus „Der Herr der Ringe“. Man muss sich eben nur die Zeit nehmen, es zu sehen.

So gelingt es Arne Machel das ursprüngliche Mallorca zu zeigen. Mit all seinen Ecken und Kanten. Es sei der Umgang der Mallorquiner mit den Sachen, der ihn fasziniert, sagt er. Dass sie alt werden, klemmen und quietschen dürfen. Dass sie nicht perfekt sein müssen, stets abgeschliffen und frisch lackiert.

Mit „arte casual“ betitelt der selbstständige Fotograf und Autor seine Arbeit. Das bedeutet im Spanischen „zufällige Kunst“. Um immer neue Werke zu entdecken, reist Arne Machel seit drei Jahren eigens für sein Projekt vier Mal im Jahr auf die Baleareninsel. Am liebsten in der Nebensaison – also im Februar, Mai, September und Dezember. Vor allem die kleinen Dörfer und Häfen im Südosten Mallorcas ziehen ihn magisch an.

Mit einer alten Tür in Santanyi begann damals alles. Sie lag tagsüber hinter einer Schutztür im Verborgenen. Und nur wenn der Eigentümer abends Zuhause war, konnte Machel einen Blick auf sie erhaschen – und das erste Motiv für sein Fotoprojekt einfangen. Diese Tür öffnete dem ehemaligen Redakteur nicht nur eine neue Sicht auf die Insel. Sie weckte die Leidschaft für die „arte casual“, die bereits in einigen Ausstellungen auf Mallorca und in Deutschland zu sehen war.

Die nächste Ausstellung wird am Sonntag, 19. März, ab 11 Uhr in der Galerie Langenohl in Meinerzhagen eröffnet.