Besitzerwechsel in Halveraner Innenstadt: Neuenrader übernehmen Bäckerei Arnold

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Susanne Weyer ist die alte und neue Filialleiterin an der Frankfurter Straße. © KORTMANN

Die Neuenrader Familie Klems führt seit Freitag die Bäckerei an der Frankfurter Straße in Halver. Die ehemaligen Arnold-Angestellten sind übernommen worden.

Halver – Das ging schnell: Seit Freitag gibt es Brot und Kuchen aus Neuenrade an der Frankfurter Straße – und nicht mehr aus Breckerfeld. Die Neuerader Familie Klems hat die Bäckerei Arnold übernommen.

Arnold musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören

„Achim Arnold musste die Bäckerei aus gesundheitlichen Gründen aufgeben“, erklärt Filialleiterin Susanne Weyer. Vor zwei Monaten sei über die Innung ein Nachfolger gesucht worden. Mit der Familie Klems aus Neuenrade, die die Bäckerei Kayser führt, ist somit ein Nachfolger gefunden worden. Weyer war zuvor, wie ihre anderen Kollegen, bereits für Arnold in Halver tätig.

Brot und Kuchen aus Neuenrade

Alle Mitarbeiterinnen seien übernommen worden, erklärt die Angestellte. Kunden werden also auch zukünftig weiterhin auf vertraute Gesichter hinter der Brot- und Kuchentheke treffen. Klems, so Weyer, übernehme das Arnold-Konzept fast eins zu eins. Der Snackbereich bleibe, nur die Auswahl an Kuchen und Körnerbroten werde sich etwas ändern, da in der Backstube in Neuenrade etwas andere Teigprodukte hergestellt würden.

Neue Außengestaltung

Auch die Außengestaltung werde sich noch ändern, bislang ist der Arnold-Schriftzug nur überklebt worden. Ansonsten bleibe alles beim Alten: inklusive der Öffnungszeiten. tko