Berufskolleg im MK und Firmen laden zum Infotag ein

Teilen

Tag der offenen Tür am ESBK Halver. © fröndhoff

Realschulabschluss, Fachabitur oder Vollabitur mit gleichzeitiger Erweiterung der digitalen Kompetenz oder doch lieber eine duale Ausbildung?

Halver – Am Samstag, 21. Januar, von 9 bis 13 Uhr lädt das Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg an der Eugen-Schmalenbach-Straße 5 alle Interessierten zum Tag der offenen Tür in Kombination mit der Ausbildungsmesse ein.

Zum einen wird von 9.30 bis 11 Uhr in Zentralveranstaltungen über die vollzeitschulischen Bildungsgänge wie die einjährige Berufsfachschule, die höhere Handelsschule und das Wirtschaftsgymnasium informiert. Zusätzlich wird in Beratungsgesprächen individuelle Hilfe angeboten. Interessierte erhalten Auskünfte über die verschiedenen Unterrichtsinhalte, die Eingangsvoraussetzungen und die Abschlüsse in den jeweiligen Bildungsgängen.

Zum anderen stellen mehr als 30 duale Partnerbetriebe und Organisationen ihre Ausbildungen vor und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Ebenso wird der neue Bildungsgang Fachoberschule Polizeivollzugsdienst mit einem Stand vertreten sein.

Die Ausstellung „Schule mit Courage - Schule gegen Rassismus“ ergänzt das Programm.

Anmeldung Eine Anmeldung kann direkt vor Ort erfolgen. Weitere Informationen stehen unter www.esbk.de zur Verfügung.