Offene Türen in Ostendorf

Halver - Wenn die Halbjahreszeugnisse erscheinen, stellt sich für viele Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen die Frage, wie es am Ende des Schuljahres für sie weitergeht.

Die vielfältigen Angebote des Eugen-Schmalenbach-Berufskollegs, dessen Einzugsgebiet im gesamten Südkreis liegt, bieten im kaufmännischen Bereich zahlreiche Möglichkeiten, über die am Samstag ein Tag der offenen Tür im Schulstandort Halver-Ostendorf näher informierte. Eingeladen waren vor allem Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern. Im Rahmen der gut dreistündigen Veranstaltung konnten sich die Besucher nicht nur ausführlich über das Angebot informieren, sondern nutzten auch die Gelegenheit, sich im Anmelderaum direkt online anzumelden, ihre Unterlagen abzugeben oder sich weitere Informationen zum Anmeldeverfahren zu holen. „Anmeldungen zu den Bildungsgängen sind aber noch den gesamten Februar über möglich“, erklärte dazu Schulleiter Ulrich Fröndhoff. Weitere Infos dazu auf www.esbk.de.

Im Mittelpunkt des Tages der offenen Tür standen zunächst drei zentrale Informationsveranstaltungen, durchgeführt durch die Leitungen der Bildungsgänge Wirtschaftsgymnasium (Jochen Filger), Höhere Handelsschule (Klausdieter Herb sowie Ute Jannack für den Bereich Fremdsprachen) und Berufsfachschule (Karl-Heinz Schmitt). Wenn nach diesen allgemeinen Vorträgen noch individueller Klärungsbedarf bestand, konnten sich Schüler und Eltern in Einzelberatungen zu allen drei Bereichen noch tiefergehender informieren.

In der Pausenhalle erwartete die Besucher schließlich ein umfangreiches Programm, in dessen Mittelpunkt Schüler aus der Berufsfachschule, der Zweijährigen Berufsfachschule und des Beruflichen Gymnasiums, die im Rahmen einer Projektwoche zum Thema „Naturkatastrophen und Massenkonsum – Wie betrifft mich das?“ erarbeiteten Ergebnisse präsentierten. So zeigten und erläuterten zum Beispiel die Schülerinnen Anissa und Vasiliki natürliche und zum Teil selbst von den Schülern hergestellte Körperpflegeprodukte sowie zwei Apps, mit denen die Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten über den Barcode überprüft und zusätzliche Infos dazu abgefragt werden können. An dem Projekt waren insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler beteiligt.

Bei einem weiteren Projekt unter der Leitung von Lehrerin Judith Baltes stellten Schüler der Höheren Handelsschule sowie der Berufsfachschule dagegen eine optimale Welt sowie eine Welt mit den Auswirkungen zahlreicher Naturkatastrophen als überdimensionale Ballons aus Pappe gegenüber. Zu diesen Themen konnten die Besucher dann Quizfragen beantworten. Sitzmöbel aus Paletten stellte schließlich Lehrer Volker Etmanski mit seinen Schülern her. Für Live-Musik sorgte die Schulband, und für Essen und Trinken hatten die Organisatoren gesorgt.