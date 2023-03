Israelischer Hip Hop

Berichte aus jüdischem Alltag: Von Anfeindungen und Musik, die verbindet

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Berichteten über ihren Alltag als Juden - Steve und Jen vom Projekt „Meet a Jew“, eine Aktion des Zentralrats der Juden. © Thilo Kortmann

Es gibt sie immer noch: Vorbehalte gegen das Judentum. Warum das Unsinn ist, zeigten Steve und Jen vom Projekt „Meet a Jew“ an der Humboldtschule in Halver.

Halver - Antisemitismus musste Jen schon in der Grundschule in ihrer deutschen Heimatstadt erfahren. „Ich steche dich ab, das stand in dem Brief. Es war eine Morddrohung“, erzählte die heute 22-Jährige beim Besuch der Klasse 10 in der Humboldtschule am Mittwochmorgen. Heute erlebe sie Antisemitismus „viel subtiler“, wie sie sagt. Zum Beispiel in der Arbeitswelt bei Bewerbungsgesprächen. Sähen Arbeitgeber Israel im Lebenslauf, dann habe es schon öfters mal abfällige Bemerkungen gegeben.

Projekt des Zentralrats der Juden

Zusammen mit Bruder Steve arbeitet Jen für „Meet a Jew“. ein Projekt des Zentralrats der Juden mit Hauptsitz in Berlin und einem Büro in Köln. Zu rund 100 Freiwilligen gehören die beiden, die für das Projekt in NRW unterwegs sind. Bundesweit sind rund 450 aktiv, damit andere „das aktuelle jüdische Leben in Deutschland aus erster Hand kennenzulernen, das ist die Idee von ,Meet a Jew’“, heißt es vom Zentralrat zu dem Projekt, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird und zum Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gehört.

Aber klar, Tel Aviv ist leider auch eine Stadt, die Hass aufblühen lässt.

Zum insgesamt zweiten Mal hatte sich Religionslehrer Constantin Pantel dafür eingesetzt, dass das Projekt nach Halver kommt. „Im Frühstücksfernsehen bin ich damals darauf aufmerksam geworden. Seitdem ist es ein Herzensprojekt von mir“, so Pantel, der sich auch um das Thema „Schule gegen Rassismus“ an der Humboldtschule kümmert.

Sauerland schwer erreichbar mit Bahn und Bus

„Wir fragen nach, aber es ist nicht selbstverständlich, dass auch jemand von ,Meet a Jew’ kommt.“ Aufgrund der schlechten Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sei das Sauerland nicht sonderlich beliebt, erklärte der Lehrer.

Judentum steht für Toleranz

Jen und Steve kamen von Köln aus ins Sauerland, waren mehrere Stunden mit Bahn und Bus unterwegs, um über ihren Alltag zu erzählen. Besonders interessierten sich die Schüler für den Konflikt zwischen Muslimen und Juden in Israel. „Seid ihr schon mal in Israel gewesen und wie ist das Leben dort?“ fragte ein Schüler. „Es ist ein wunderschönes Land. Tel Aviv ist weltoffen wie Berlin – nur mit Strand“, antwortete Steve. Als Sanitäter für den Rettungsdienst habe er in der israelischen Großstadt schon gearbeitet.

Im Gesprächskreis mit den Humboldtschülern wurde nicht nur gesprochen, sondern auch israelischer Hip Hop gehört. © Thilo Kortmann

„Aber klar, Tel Aviv ist leider auch eine Stadt, die Hass aufblühen lässt.“ Dann gebe es plötzlich Attentate oder Raketen schlügen ein, so Steve. 30 Sekunden habe man dann Zeit, um sich in einen Bunker in Sicherheit zu bringen. Die Situation sei schwer nachvollziehbar, der Hass auf der einen Seite, die Herzenswärme auf der anderen, „weil die Menschen in Tel Aviv eigentlich total offen und hilfsbereit sind“, sagte Jen, die dort einen Teil ihrer Schulzeit, die Oberstufe, absolviert hat. Das Judentum stehe für Toleranz gegenüber anderen Religionen, „es ist eine Ethnoreligion, das schließt aber nicht aus, auch anderen Religionen zusätzlich anzugehören“, fügte die 22-Jährige, die in Münster Lehramt studiert, hinzu.



Israelischer Hip Hop

Ihre schönsten Momente als Meet-a-Jew-Mitarbeiter? Als sich Schüler als Juden vor der Klasse geoutet hätten, die sich das vorher nicht getraut hätten, das sei sehr bewegend gewesen, antwortete Jen. „Wir sind alle Menschen mit den gleichen Bedürfnissen“, erklärte Steve, der zur Zeit „Code und Context“ in Köln studiert und als Sicherheitsmitarbeiter für die jüdische Gemeinde in Dortmund aktiv ist.

Dass zu den Bedürfnissen auch Musik gehört und diese verbindet, zeigte das Abspielen von Hip Hop des Rappers Tuna. Zudem unterstrich sie die Gemeinsamkeiten der Kulturen. „Ihr beiden seid echt cool“, lobte am Ende ein muslimischer Schüler Steve und Jen bei der Feedback-Runde.