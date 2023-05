Critical Mass: Bewegung radelt durch Halver

Von: Florian Hesse

Critical Mass will auf die Belange von Fahrradfahrern aufmerksam machen. © Archiv

Radfahrer möchten auf ihre Rechte als Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen.

Halver – Wie viel Fahrradverkehr erträgt Halver? Bei zahlreicher Beteiligung könnte sich diese Frage stellen am Freitag, 19. Mai, 19 Uhr. Dann soll es am Rathauspark zu einer Art Flashmob kommen, wenn Radfahrer als „Critical Mass“, zu deutsch „Kritische Masse“, eine kleine Tour durch die Stadt unternehmen.



Critical Mass ist eine weltweite Bewegung, bei der Radfahrer sich regelmäßig und zufällig treffen, um gemeinsam durch die Stadt zu fahren. Das Ziel ist es, auf die Rechte der Radfahrer und die Fahrradkultur aufmerksam zu machen.



Die Bewegung hat keine hierarchischen Strukturen und es gibt keine organisierenden Vereine. Es gibt auch keine Veranstalter oder offiziellen Koordinatoren. Die Critical Mass ist eine vollständig friedliche Bewegung, bei der jeder Teilnehmer angehalten ist, sich an die allgemeinen Verkehrsregeln zu halten.



Vom Ablauf her soll das Treffen so ablaufen, dass die Gruppe der Radler eine halbe Stunde bis Stunde friedlich durch die Halveraner Innenstadt fährt und den Bürgern zeigt, dass Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen auch Teil des Straßenverkehrs sind. „Wir stören nicht den Verkehr. Wir sind der Verkehr“, ist das Credo der Radfahrer.



Das Projekt ist dabei völlig legal, so lange sich die Teilnehmer an die Straßenverkehrsordnung halten. „Da es sich bei ,Critical Mass’ meist nicht um angemeldete Demonstrationen handelt und sie sich im öffentlichen Straßenverkehr bewegen, werden Verstöße auf dem Fahrrad in der Regel auch durch Bußgelder geahndet“, heißt es auf der Seite „bussgeldkatalog.org.



Grundlage für die Zulässigkeit einer solchen Kundgebung ist der Paragraf 27 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung. Im Wortlaut: „Für geschlossene Verbände gelten die für den gesamten Fahrverkehr einheitlich bestehenden Verkehrsregeln und Anordnungen sinngemäß. Mehr als 15 Radfahrer dürfen einen geschlossenen Verband bilden. Dann dürfen sie zu zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren.“



Ein Verband darf von anderen Verkehrsteilnehmern nicht unterbrochen werden. Die Benutzung von Fahrradwegen ist für einen Verband nicht notwendig – und in Halver bekanntlich sogar unmöglich.