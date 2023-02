Bekannter Kabarettist aus dem TV kommt nach Halver

Von: Monika Salzmann

Fatih Cevikkollu stattet Halver am Samstag zum dritten Mal einen Besuch ab. © Monika Salzmann

Mit dem „Schlachtplatten“-Ensemble um Robert Griess rechnete Fatih Cevikkollu im Februar 2017 in Halver bissig-amüsant mit dem zurückliegenden Jahr ab. Auch solo brachte der Schauspieler und Kabarettist, der an der Seite von Atze Schröder den Murat in der Fernsehserie „Alles Atze“ spielte, die Halveraner bereits zum Lachen. An diesem Samstag, 11. Februar, kehrt er mit seinem neuen Programm „Zoom“ an die vertraute Wirkungsstätte zurück.

Halver – Wenn er ab 20 Uhr in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) den Zoom auf die Gesellschaft richtet, will er in Zeiten von Pandemie, Krieg, Energiekrise und Klimawandel das „analoge Lagerfeuer in Zeiten digitaler Kälte“, sein, das wärmt, unterhält und zum Lachen bringt.

In seinem ersten Programm nach der Corona-Zwangspause hat der an der Hochschule Ernst Busch in Berlin ausgebildete Tausendsassa, der regelmäßiger Gast im Fernsehen ist – TV Total, Mitternachtsspitzen, dem Quatsch Comedy Club und mehr – und für seinen urkomischen, selbstironischen Brückenschlag zwischen seiner deutschen und türkischen Identität bekannt ist, seinen Zuhörern einiges unter die Nase zu reiben.

„Es geht uns so gut wie nie, absolut gesehen ist alles besser geworden. Das Einzige, was heute schlechter ist als früher, ist der Blick in die Zukunft“, findet er. Auf das Virus, das die Welt anhielt und für einen kurzen Moment von einer besseren Welt träumen ließ, spielt er in „Zoom“ an. Dass dieser Traum geplatzt ist, macht er in treffsicheren Pointen deutlich. Gute Vorsätze, langsamer zu machen, rücksichtsvoller zu sein und nachhaltiger zu leben, sind seiner Meinung nach längst wieder dem Konsumzwang, der Rücksichtslosigkeit und dem Gewinnstreben der Vor-Coronazeit gewichen.

„Die Werbung weckt weiterhin und unbeirrt Bedürfnisse, die wir nicht haben, um uns Produkte zu verkaufen, die wir nicht brauchen“, heißt es in der Ankündigung. „Deine Freiheit endet da, wo die Interessen der Kapitalisten beginnen.“ Auf seine schlagfertige, hochamüsante bis bissig-böse Weise zeigt Fatih Cevikkollu, der bereits mit seinem ersten Soloprogramm „Fatihland“ den Prix Pantheon (Jurypreis) gewann, dass es auf einem endlichen Planeten nicht möglich ist, unendlich zu wachsen. „Optimierung löst kein einziges Problem. Ach, was?“, stellt er in den Raum. „Wir müssen Prioritäten setzen und eine einfache Frage beantworten: Wie viel ist genug?“ Kurz gesagt, erzählt „Zoom“ die Geschichte einer Gesellschaft, die von einem Hochhaus springt und auf dem Weg nach unten sagt: „Bis hierher ist alles gut gegangen.“

Kartenverkauf

Der Eintritt zur ersten Kabarett-Abo-Veranstaltung des Jahres kostet an der Abendkasse 25 Euro / 18 Euro. Im Vorverkauf sind die Karten für 22 Euro / 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr erhältlich.