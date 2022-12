Beim großen Auftritt darf nichts schiefgehen: Krippenspiel an Heiligabend

Von: Ursula Dettlaff

Bei den ersten Proben zum Krippenspiel in der katholischen Christus-König-Kirche waren die kleinen Darsteller noch etwas nervös. © Dettlaff-Rietz

Der Altarraum in der katholischen Christus-König-Kirche glich am Samstagmorgen einer Bühne. Unter der Regie von Katharina Wüller probten Kinder das Krippenspiel. Schließlich soll bei ihrem großen Auftritt an Heiligabend nichts schiefgehen.

Halver – Maria und Josef hatten einen langen, beschwerlichen Weg hinter sich, als sie Bethlehem erreichten. Einen Platz in einer Herberge fanden sie nicht, keine Herberge wollte sie aufnehmen. Sie mussten mit einem Stall vorliebnehmen. „Der Engel kommt zu den Hirten auf dem Feld“, las die Erzählerin am Ambo. Sie war die Einzige, die ihren Text ablesen konnte. Die anderen Mitwirkenden hatten ihn auswendig lernen müssen. Am Anfang waren alle noch ein bisschen nervös, sie sprachen ziemlich schnell. Die Handlung ist bekannt: Die Hirten saßen auf dem Feld am Feuer, als plötzlich ein Stern den Nachthimmel hell erleuchtete. Mit ihm erschien der Erzengel Gabriel. „Fürchtet euch nicht“, versuchte er die Hirten zu beruhigen. „Wir sollen uns nicht fürchten, aber wir kennen dich doch gar nicht“, entgegneten sie. „Gott hat mich auf die Welt geschickt, damit ihr bei etwas ganz Besonderem dabei sein könnt“, erklärte Gabriel. „Wir sind doch schmutzig und riechen nach Schaf“, wandte ein Hirte ein. Trotzdem folgten sie dem Engel und dem Stern, bis dieser über dem Stall von Bethlehem stand. Die Kinder gingen durch den Mittelgang der Kirche und zündeten an den Bänken Kerzen an.

Ergänzend zum Krippenspiel stimmte Stefan Wüller auf der Orgel das Lied „Hört der Engel helle Lieder“ an. Ehrfürchtig und mit viel Abstand näherten sich die Hirten Maria und der Krippe. „Wir sind gekommen, um den Sohn Gottes zu sehen, auf den wir schon so lange gewartet haben“, erklärte ein Hirte. Sie hatten kein Geschenk für das Kind. „Wir können ihm ein Lied singen“, sagte einer der Gäste.

Engel und der Stern weisen den Weg zum Stall, die Hirten zünden im Hintergrund Kerzen an. © Ursula Dettlaff-Rietz

Zu dieser Spielszene passte das Lied „Stern über Bethlehem“. „Jetzt sind wir schon durch“, sagte Katharina Wüller. Die Gruppe probte das Stück noch einmal. Dieses Mal sprachen die Kinder nicht so schnell, waren sicherer in ihren Rollen. In zwei weiteren Proben werden die Kinder die Weihnachtsgeschichte szenisch umsetzen. Die Aufführung des Stückes ist am Heiligabend um 15 Uhr in der Kinderkrippenfeier.