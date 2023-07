Bei Turck und Escha Kurzarbeit im Gespräch

Bei Turck schlägt die schlechte Stimmung der Wirtschaft durch auf den Auftragseingang. © Florian Hesse

Konjunktur und Auftragslage sind mau. Die größten Halveraner Unternehmen reagieren.

Halver – Die größten Arbeitgeber Halvers denken über Kurzarbeit nach. Bei Escha ist sie bereits beantragt. Die Werner Turck GmbH bereitet einen solchen Antrag vor. Auf Anfrage unserer Redaktion erläuterten die Geschäftsführer beider Unternehmen offen die derzeitige Situation in ihren Märkten – und warum sie der festen Überzeugung sind, die Delle in der Auftragslage in wenigen Monaten überwunden zu haben.



Von einer „Phase der Konsolidierung, nicht von einer Krise“, spricht Stefan Grotzke, seit Oktober in der Geschäftsführung bei Turck. Mit Rekordumsätzen in den Jahren 2021 und 2022 mit einem Wachstum von insgesamt 40 Prozent hatte Turck, mehr als 850 Mitarbeiter stark allein am Standort Halver, die Kapazitäten mit erheblichen Anstrengungen massiv ausgebaut. Doch den Auftragsbestand des enormen Booms gibt es zurzeit nicht mehr.



Der diplomierte Wirtschaftsingenieur kann das erklären. Die genannten Jahre waren gezeichnet durch eine riesige Nachfrage bei gleichzeitig gestörten Lieferketten bei Elektronikbauteilen, wie Turck sie braucht. Mit einer motivierten Mannschaft habe man es geschafft, die Kunden zufriedenzustellen – die sich die Lager vorsichtshalber gefüllt hätten bis zum Rand. Das werde derzeit abgearbeitet, aber eben nicht nachgeordert wie zuvor. Bis dahin werde es noch einige Monate dauern, so seine Schätzung. Doch mit der Automatisierung bewege man sich in einer wachstumsgetriebenen Zukunftsbranche.



Die Sicherung von Arbeitsplätzen hat auch bei Escha Priorität. © Escha

Bis dahin aber müsse man die Überkapazitäten in Fertigung und Logistik im Blick haben. Konkret geht es um den Abbau von Zeitarbeit als Voraussetzung für mögliche Kurzarbeit und das Einschrumpfen von Stundenkonten. Alle Schritte erfolgten in Abstimmung mit dem Betriebsrat und natürlich auch, ob es tatsächlich und in welchem Umfang zu Kurzarbeit kommen könnte. Ziel sei, die Stammbelegschaft zu halten, „um sofort wieder in den Startlöchern zu stehen und die Kunden wieder schnell beliefern zu können.



Fast deckungsgleich schildert das Marco Heck, Geschäftsführer von Escha. „Die Stimmung ist gar nicht so düster, aber es fehlt an Auftragsvolumen“, sagt der Manager im Gespräch. Denn Escha hat ein ähnliches Problem wie Turck: Das Unternehmen, weltweit unterwegs als Spezialist in Sachen Steckverbindungen, verzeichnet seit 2017 zweistellige Wachstumsraten. Das war auch Plan für dieses Jahr mit 25 Prozent, die von den Kunden avisiert worden seien. Doch diese geplante Größenordnung sei in der zurückhaltenden Stimmung in der Wirtschaft nicht zu halten. Heck spricht nun von 6 Prozent, doch die aufgebauten Kapazitäten seien eben auf eine ganz andere Größenordnung gerechnet. Das heißt, dass auch die Firma Escha mit 750 Beschäftigten am Stammsitz in Halver nun reagieren muss. Auch dort werden Überstunden und Zeitarbeit abgebaut und der Betriebsrat mit ins Boot geholt. Die Feinabstimmungen laufen jetzt gerade. Escha plant die Kurzarbeit tageweise. Welche Abteilungen wie viel kürzertreten und und Ansprechpartner beziehungsweise Positionen in Vollbetrieb bleiben sollten, werde noch entschieden, und zwar gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung: „Der Betriebsrat hat eine sehr genaue Sicht nach innen“, so Heck über derzeitigen Stand.



Für Escha wie für Turck hat dabei die Sicherung der Arbeitsplätze höchste Priorität. Die Möglichkeit der befristeten Kurzarbeit in Deutschland sei dafür ein hervorragendes Instrument. Wie weit es tatsächlich auf den Tisch kommt, ist zurzeit nicht zu sagen. Doch beide Geschäftsführer haben auch ein gemeinsames Problem. Ihre erfahrenen Mitarbeiter wollen sie angesichts des Mangels an Fachpersonal keinesfalls verlieren.