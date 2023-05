Zahnärzte protestieren: Gesetzesänderung gegen die Gesundheit 

Bei der Parodontitis-Versorgung kommt es zu drastischen Einschnitten

+ © privat Halveraner Zahnärzte und zahnmedizinische Angestellte auf Schalke.: Bei der Parodontitis-Therapie sehen sich Patienten und Praxen mit dramatischen Einschnitten ins Budget konfrontiert. Zwei Halveraner Praxen blieben am vergangenen Mittwoch für die Fortbildung geschlossen. © privat

Bei der Parodontitis-Versorgung kommt es zu drastischen Einschnitten.

Halver - Dass Zahnärzte und ihr Praxispersonal sich zusammentun, um öffentlich und lautstark in der Schalke-Arena zu protestieren, dürfte Seltenheitscharakter haben. Das Verdienst dafür gebührt Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach. Zwei Halveraner Praxen waren am Mittwoch dicht. Die Mitarbeiter waren auf Schalke.

Die Praxis Lars Twork war komplett ausgerückt. Aus der Gemeinschaftspraxis Moser waren es sechs von acht Kollegen, die an der „Fortbildung“ teilnahmen. Streiken dürfen die Mediziner nicht. Die Vertretung und Versorgung der Patienten war über die Praxis Bongard sichergestellt. Und um ihre Patienten geht es den Medizinern.



Zwei Halveraner Praxen dicht

Was früher und immer noch landläufig Parodontose genannt wird, heißt seit geraumer Zeit fachlich richtiger Parodontitis. Die Endung des Begriffs weist auf einen entzündlichen Prozess hin, der nicht nur die Zähne angreift, sondern den gesamten Organismus. Für den Erhalt der Zähne und damit der Gesamtgesundheit hilft eine in der Regel bis zu dreijährige Therapie, erläutert Dr. Annika Moser, Zahnmedizinerin in der Praxis Dr. Moser an der Jugendheimstraße. Heilbar ist die chronische Erkrankung nicht. Doch das Fortschreiten der Erkrankung kann verhindert und die Entzündungssituation in diesem Zeitraum stabilisiert werden.



+ Dr. Annika Moser will den Missstand in den Blick der Öffentlichkeit rücken. © Florian Hesse

Das Kernproblem dabei: Das Budget für diese Behandlung sei zum Jahresbeginn mit dem GKV-Stabilisierungsgesetz drastisch gekürzt worden, sagt die Zahnärztin im Gespräch mit unserer Redaktion. Wird das Budget pro Arzt überschritten, werden nur noch 20 Prozent der darüber hinaus erbrachten Leistungen vergütet.

Das Perfide an der Neuregelung sei, dass der Leistungsanspruch für Patienten gar nicht angerührt werde. Doch das Geld dafür sei schlicht und einfach nicht mehr vorhanden. Die Leistungen würden durch die drastische Kürzung „durch die Hintertür gestrichen“.



Wir müssen Personal und Räume bezahlen, brauchen Medikamente und müssen von unserer Arbeit selbst leben können.“

Die Alternative ist rechtlich und wirtschaftlich nicht darstellbar. Zahnärzte können und dürfen ihre Leistungen nicht umsonst anbieten. „Wir müssen Personal und Räume bezahlen, brauchen Medikamente und müssen von unserer Arbeit selbst leben können“, so die Halveranerin. Auf der anderen Seite sieht sie die Auswirkungen auf die Zahngesundheit. „Wir kommen als Mediziner in einen ethischen Konflikt.“ Die Politik spiele diese Karte bewusst. „Die wissen, dass wir helfen müssen.“



Was den gesetzlich Krankenversicherten und den Zahnarztpraxen mit dem Gesetz ins Haus steht, hat Dr. Annika Moser bereits überschlägig hochgerechnet. Etwa zur Jahresmitte werde das Budget für die Therapien erschöpft sein. Wer dann eine Behandlung benötige, gehe leer aus, es sei denn, ein Platz wäre gerade frei geworden. Ihr Vergleich: „Wenn ich eine Feier mit Buffet für 100 Gäste organisiere, kaufe aber nur für 20 Gäste Essen ein, ist für die anderen nichts mehr übrig.“



„Faktisch eines Anspruchs beraubt“

Gleichzeitig ist Paradontitis keine Nischen-, sondern Volkskrankheit, folgt man den Zahlen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Sie geht von 30 Millionen Patienten aus, die durch Lauterbachs Gesetz „faktisch eines Leistungsanspruchs beraubt werden“, wie es in einer Mitteilung heißt. Heruntergebrochen auf eine kleine Stadt wie Halver dürften es danach bis zu 2000 Patienten sein. Andere Angaben liegen noch deutlich höher.



Privatversicherte seien von der Kürzung nicht betroffen, sagt Dr. Annika Moser. Gesetzlich Versicherte hätten unter Umständen die Chance, sich mit einer Zusatzversicherung die Zähne zu erhalten – würden dann aber faktisch für einen Leistungsanspruch zahlen, der ihnen seit dem Juli 2021 eigentlich per Gesetz zusteht. „Dafür hat sich die Politik noch gefeiert“, stellt sie rückblickend fest.



An anderer Stelle setzt die Kritik von Jost Rieckesmann, Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, an. Er bezweifelt den wirtschaftlichen Erfolg des Einschnitts: „Vorsorge und Zahnerhalt sind besser und günstiger als Zahnersatz.“ Zudem könnten durch die Therapie negative Auswirkungen bei Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, bei Rheuma oder in der Schwangerschaft gemieden oder gemindert werden.



Letzte Hoffnung für Patienten könnte noch sein, dass eine Evaluierung der Einschnitte für September in diesem Jahr vorgesehen ist. „Trial and error auf dem Rücken der Patienten“ nennt das Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung.